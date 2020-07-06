Лукашенко вручил послу Словакии орден Франциска Скорины

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

На встрече с Йозефом Мигашем 6 июня Президент выразил надежду на увеличение товарооборота и сотрудничества между странами.

Лукашенко заявил о значительном потенциале в развитии отношений между странами. "Согласитесь, основной показатель - 220 млн долларов товарооборота - это совсем не много, - сказал он. - Но если учесть, что вообще никакого не было товарооборота в свое время, этот рост - он значительный. Но мы можем больше, мы готовы сотрудничать самым тесным образом с вашей прекрасной Словакией, мы готовы по многим направлениям учиться у вас (а у вас есть чему учиться, начиная от спорта и заканчивая вопросами промышленного развития). Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество", - заявил президент.

Во время встречи Глава государства вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины. Дипломат удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией.