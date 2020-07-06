ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко вручил послу Словакии орден Франциска Скорины

06.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

На встрече с Йозефом Мигашем 6 июня Президент выразил надежду на увеличение товарооборота и сотрудничества между странами.

Лукашенко заявил о значительном потенциале в развитии отношений между странами. "Согласитесь, основной показатель - 220 млн долларов товарооборота - это совсем не много, - сказал он. - Но если учесть, что вообще никакого не было товарооборота в свое время, этот рост - он значительный. Но мы можем больше, мы готовы сотрудничать самым тесным образом с вашей прекрасной Словакией, мы готовы по многим направлениям учиться у вас (а у вас есть чему учиться, начиная от спорта и заканчивая вопросами промышленного развития). Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество", - заявил президент.

Во время встречи Глава государства вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины. Дипломат удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече с Йозефом Мигашем 6 июня Президент выразил надежду на увеличение товарооборота и сотрудничества между странами.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковыске пьяный водитель пытался уйти от погони
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика