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В Волковыске пьяный водитель пытался уйти от погони

06.07.2020 11:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Свидетелями настоящей погони минувшим вечером стали жители Волковыска. Госавтоинспекция задерживала пьяного лихача со стрельбой.

Сначала экипаж предпринял попытку остановить «Рено Меган» за нарушение правил дорожного движения. Однако водитель на требование не отреагировал и, напротив, увеличив скорость, попытался скрыться.

Во время погони он совершал опасные маневры. В ответ правоохранителям пришлось стрелять по колесам машины. В результате водителя удалось задержать. Им оказался 26-летний житель Волковыска. За руль он сел в нетрезвом состоянии.

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Свидетелями настоящей погони минувшим вечером стали жители Волковыска. Госавтоинспекция задерживала пьяного лихача со стрельбой. Сначала экипаж предпринял...
 
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