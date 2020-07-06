Решение Смолевичского районного исполнительного комитета от 16 июня 2020 года №1443

На основании абзаца третьего подпункта 3.2 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2020 г. № 160 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности» Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Увеличить в два раза размер ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности и предоставленные в аренду юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Признать утратившими силу:

решение Смолевичского районного исполнительного комитета

от 9 декабря 2013 г. № 3900 «О размере ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности»;

решение Смолевичского районного исполнительного комитета

от 14 ноября 2016 г. № 3477 «О внесении изменения в решение Смолевичского районного исполнительного комитета от 9 декабря 2013 г. № 3900».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Смолевичского районного исполнительного комитета по направлению деятельности. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Край Смалявiцкi». Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Председатель А.К.РАТОМСКИЙ

Управляющий делами И.А.КОНОНОВИЧ