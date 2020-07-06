Отдел занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома напоминает, что наниматель обязан письменно уведомить органы по труду, занятости и социальной защите (далее – органы занятости) о наличии свободных рабочих мест (вакансий) в течение пяти дней со дня их образования с указанием условий труда и размера его оплаты; информировать органы занятости о заполнении свободных рабочих мест (вакансий) о наличии которых в соответствии с законодательством были уведомлены органы занятости, в день заполнения (ст. 21 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь» (с изменениями и дополнениями)).

Законодательством утверждена соответствующая форма документа «Сведения о наличии свободных рабочих мест (вакансий)» (приложение 6 к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. № 149 «Об утверждении форм документов, необходимых для учёта граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите, и инструкций по их заполнению» (в редакции постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 23 октября 2019 г. № 48)), а также Инструкция по заполнению сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий).

В сведениях по вакансиям коды и наименования профессий необходимо указывать в соответствии с общегосударственным классификатор ом Республики Беларусь «Занятия», утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33.

Подачу вакансий в службу занятости наниматели также могут и через портал ГСЗ.

Для работы на портале ГСЗ нанимателю необходимо: наличие сертификата открытого ключа проверки электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП); наличие зарегистрированного e-mail; осуществить настройку персонального компьютера для использования ЭЦП; выполнить доступ в сеть Интернет и осуществить активацию «личного кабинета» путём входа на портал (gsz.gov.by) с ключом ЭЦП; для входа на сайт рекомендуется использовать Internet Explorer 11 версии и операционную системуWindows 7.

Консультацию по работе портала можно получить по телефону (017) 203 15 88 с 9.00 до 17.00 (перерыв с13.00-14.00).

Ответственность за не уведомление или не в полном объёме уведомление органов занятости нанимателем предусмотрена Кодексом Республики Беларусь «Об административных правонарушениях» от 21 апреля 2003 г. №194-З (с изменениями и дополнениями), согласно п. 3 ст. 9.15 которого неуведомление органов государственной службы занятости населения, несвоевременное или не в полном объёме уведомление этой службы нанимателем или уполномоченным должностным лицом нанимателя о предстоящем высвобождении работников в связи с ликвидацией юридического лица, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя или сокращением численности (штата) работников либо о наличии свободных рабочих мест (вакансий) – влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

Более подробную информацию о предоставлении сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий) можно получить в отделе занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома по адресу: г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 1а, или по телефону 8 (01776) 29375, 29743.

Тамара Александровна СИЛЬЧЕНКО, главный специалист отдела занятости и трудовых отношений

УТЗиСЗ Смолевичского РИК.