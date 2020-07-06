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Национальные валюты в странах Содружества сдают свои позиции против евро
06.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Евро впервые за последние два месяца стал стоит дороже 81 рубля. Заметно подрос и курс доллара. О ситуации с валютами в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Белорусский рубль подешевел к доллару и евро. По данным Нацбанка, 1 доллар США вырос до максимума за последние 49 дней и стоит 2 рубля 44 копейки. Евро можно купить за 2 рубля 75 копеек. По отношению к российскому рублю белорусский укрепился. Сто российских рублей стоят 3 рубля 40 копеек. Статистика Нацбанка говорит, что белорусы стали активнее покупать доллары и евро. За первое полугодие 2020-го физлица приобрели валюту на сумму более чем 658 миллионов долларов в эквиваленте.
Сегодня в Таджикистане доллар подорожал, но незначительно. Если месяц назад его можно было купить за 10 сомони 28 дирамов, то сегодня он стоит 10 сомони 30 дирамов. Это данные Нацбанка республики. Чтобы увеличить приток денежных средств через банковскую систему страны и защитить интересы отправителей переводов из-за рубежа, Национальный банк Таджикистана выровнял официальный курс доллара до 5%. Там предупредили, что обмен валюты вне офисов и центров обслуживания банков запрещен, в том числе в банкоматах и терминалах. Нарушителей могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности.
В Кыргызстане официальный курс американской валюты, установленный Нацбанком, со вчерашнего дня уменьшился на 1,67 сома, сейчас он составляет 77,11 сомов за один доллар. А в коммерческих бюро валюту можно обменять по курсу 78,46 сомов за один доллар. Экономисты прогнозируют и дальнейшее удешевление национальной валюты. Кыргызстан приостановил почти все внешнеэкономические отношения из-за пандемии. Изменилась и цена на грамм золота: она стала ниже на полтора доллара. В главном банке страны он стоит 76 с половиной долларов.
Азербайджанский манат держится стойко. Золотоносные резервы страны с начала пандемии 4 месяца позволяли национальной валюте оставаться на одной отметке. А теперь устойчивость маната поддерживает и повышение цен на нефть, в частности на азербайджанский бренд Azeri Light на мировых рынках. На сегодняшний день 1 доллар стоит 1 манат 70 копеек, а евро – 1 манат 90 копеек.
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Так, например, белорусский рубль подешевел к доллару и евро.
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