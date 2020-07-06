Крупнейшая европейская лотерея «ЕвроМиллионы» сегодня разыгрывает €143 миллиона

Источник материала: Ежедневник

Супер-тираж ЕвроМиллионов остался позади, но джекпот стал лишь еще больше.

Сегодня вечером общеевропейская лотерея EuroMillions (ЕвроМиллионы) проводит розыгрыш 143 миллионов евро , это крупнейший джекпот из разыгрываемых в Европе на этой неделе.

По результатам предыдущего тиража, который состоялся в минувшую пятницу в рамках Супер-розыгрыша, ни один из участников лотереи не угадал всю выигрышную комбинацию, вследствии чего джекпот аккумулировал – сейчас на кону 143 миллиона евро .

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража: 4, 16, 27, 37, 39 и звездные номера 3, 6. Хотя никто их участников тиража не угадал всю выигрышную комбинацию целиком и главный приз аккумулировал, сразу 10 человек угадали все номера кроме одного звездного, и получили второй приз в размере 126 тысячи евро каждый. Еще 33 участника лотереи угадали пять номеров и получили свыше восьми тысяч евро каждый.

EuroMillions – европейская лотерея №1, которая предлагает одни из лучших призов на континенте! Тиражи лотереи проходят каждый вторник и пятницу в парижской студии.

Благодаря первому призу, который может достичь €200.000.000, Евромиллионы являются одной из крупнейших лотерей мира. Такой приз был выигран 4 раза за историю игры. Впервые это случилось в 2012 году, тогда приз достался семье Бэйфорд из Соединенного Королевства. В следующий раз джекпот достиг максимума спустя 2 года, и в октябре 2014 его сорвал любитель лото из Португалии. В третий раз джекпот достиг максимума только через 3 года. В октябре 2017 достался игроку из Испании.

Четвертым и последним, на данный момент, игроком, которому удалось соврать максимальный джекпот, стал участник из Великобритании, сделавший это 8 октября 2019. Это был первый раз, когда джекпот лотереи достиг верхнего предела без помощи супертиража.

В июне 2012 года россиянин Р.Г., который приобрёл подписку на Евромиллионы на theLotter, угадал 5 основных номеров и дополнительный шар «лаки стар», сорвал потрясающий второй приз в размере €179.000!

Международный лотерейный сервис TheLotter.com предлагает жителям Беларуси и других европейских стран официально принять участие в тираже ЕвроМиллионов и попытаться сорвать 143 миллиона евро или один из второстепенных призов.

Для участия в тираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса TheLotter.

Как белорусы могут участвовать в тираже ЕвроМиллионов?

Граждане Беларуси могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами стран-участниц. Чтобы стать участником супер-розыгрыша, необходимо выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера «лаки стар» (1-12).

Шаг 1: Создайте аккаунт на сайте Thelotter.com

Шаг 2: Выберите участие в тираже ЕвроМиллионов и отметьте пять номеров от 1 до 50, а также две «Лаки Стар» от 1 до 12.

Шаг 3: Получите скан фактического билета, приобретенного от вашего имени в ваш личный аккаунт на сайте и ждите результатов тиража. В случае выигрыша, TheLotter.com незамедлительно уведомит вас об этом!

Приобрести билеты лотереи ЕвроМиллионы онлайн можно прямо сейчас, из любой точки мира.