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Лукашенко поздравил Назарбаева с 80-летием и пригласил на саммит ЕАЭС в Минск
07.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил по телефону
«В разговоре речь шла о развитии белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействии в формате ЕАЭС. Лукашенко пригласил Нурсултана Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске», – говорится в сообщении пресс-службы главы белорусского государства.
Отмечается, что Лукашенко и Назарбаев выразили готовность «встретиться в ближайшее удобное время». Собеседники обсудили общую ситуацию в Беларуси и Казахстане. «Нурсултан Назарбаев передал наилучшие пожелания белорусскому народу и выразил поддержку руководству страны», – сообщает пресс-служба.
6 июля Назарбаеву исполнилось 80 лет. Он бессменно руководил республикой на протяжении почти тридцати лет. В марте 2019 года Назарбаев сложил с себя
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Во время телефонного разговора собеседники обсудили общую ситуацию в Беларуси и Казахстане. Назарбаев передал наилучшие пожелания белорусскому народу и выразил...
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