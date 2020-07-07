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Лукашенко поздравил Назарбаева с 80-летием и пригласил на саммит ЕАЭС в Минск

07.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием. Белорусский лидер пригласил юбиляра на саммит ЕАЭС, который пройдет в октябре в Минске, сообщает ТАСС.

«В разговоре речь шла о развитии белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействии в формате ЕАЭС. Лукашенко пригласил Нурсултана Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске», – говорится в сообщении пресс-службы главы белорусского государства.

Отмечается, что Лукашенко и Назарбаев выразили готовность «встретиться в ближайшее удобное время». Собеседники обсудили общую ситуацию в Беларуси и Казахстане. «Нурсултан Назарбаев передал наилучшие пожелания белорусскому народу и выразил поддержку руководству страны», – сообщает пресс-служба.

6 июля Назарбаеву исполнилось 80 лет. Он бессменно руководил республикой на протяжении почти тридцати лет. В марте 2019 года Назарбаев сложил с себя
полномочия президента, сохранив за собой посты председателя Совета безопасности страны, правящей партии «Нур Отан», члена Конституционного совета, председателя Ассамблеи народа Казахстана. В Казахстане 6 июля отмечают государственный праздник – День Столицы.



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Теги: Минск
 
 
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Во время телефонного разговора собеседники обсудили общую ситуацию в Беларуси и Казахстане. Назарбаев передал наилучшие пожелания белорусскому народу и выразил...
 
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