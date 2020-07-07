Лукашенко поздравил Назарбаева с 80-летием и пригласил на саммит ЕАЭС в Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием . Белорусский лидер пригласил юбиляра на саммит ЕАЭС, который пройдет в октябре в Минске, сообщает ТАСС .

«В разговоре речь шла о развитии белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействии в формате ЕАЭС. Лукашенко пригласил Нурсултана Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске», – говорится в сообщении пресс-службы главы белорусского государства.

Отмечается, что Лукашенко и Назарбаев выразили готовность «встретиться в ближайшее удобное время». Собеседники обсудили общую ситуацию в Беларуси и Казахстане. «Нурсултан Назарбаев передал наилучшие пожелания белорусскому народу и выразил поддержку руководству страны», – сообщает пресс-служба.