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ЕС просят ввести новые санкции против Беларуси за то, что Лукашенко всех пересажал

07.07.2020 17:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Депутаты Европарламента составили для руководства Европейской комиссии письмо, где просят поразмыслить о введении санкций против беларуского руководства. С письмом ознакомился TUT.by.

Под документом – подписи 31 депутата. Среди них – представители шести из семи фракций Европарламента, кроме крайне правых. Письмо адресовано главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и Верховному представителю ЕС по по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

О чём говорится в письме?

О том, что нужно пересмотреть политику ослабления санкций против беларуских чиновников, проводимой с 2016 года. А также, если нужно, ввести новые ограничения – из-за нарушений руководством Беларуси прав и свобод граждан.

«Беларуское правительство под руководством Александра Лукашенко недавно ограничило демократические права в стране в преддверии президентских выборов, запланированных на 9 августа. Он отправил в тюрьму кандидатов в президенты, членов оппозиции и обычных граждан во время пикетов по сбору подписей. Также много сообщалось об арестах журналистов и блогеров», – сказано в документе.

И добавляется: «2016 году Совет решил снять санкции со 170 лиц и трех компаний в Беларуси. Учитывая нынешнее развитие событий, нам нужно пересмотреть это решение. Таким образом, мы рекомендуем вам пересмотреть и расширить список санкций в отношении беларуских чиновников и компаний, причастных к ограничению прав человека и демократических прав во время избирательной кампании».

 
 
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Депутаты Европарламента составили для руководства Европейской комиссии письмо, где просят поразмыслить о введении санкций против беларуского руководства. С...
 
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