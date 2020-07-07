Лукашенко: надо обеспечить прежде всего людей, которые не имеют жилья

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

«Будем усиливать и строительство арендного жилья. Мы попробовали, эти дома построили как малосемейки. Я зашел, посмотрел, вспоминая свою молодость (двое детей - вчетвером жили на девяти квадратных метрах), а там двухкомнатная квартира - в Боровлянах. И построили мгновенно. Прекрасные дома. Сколько у нас молодых людей без квартир сегодня – море», – заметил Александр Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что надо обеспечить прежде всего тех, кто не имеет жилья.

Что это значит?

По словам главы государства, кто хочет построить себе дополнительные квартиры, то здесь ограничений нет.

«Стройте, платите столько, сколько вы хотите, и стройте. Нам надо обеспечить прежде всего людей, которые не имеют жилья», – акцентировал внимание президент.