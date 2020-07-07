ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: надо обеспечить прежде всего людей, которые не имеют жилья

07.07.2020 17:28 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

«Будем усиливать и строительство арендного жилья. Мы попробовали, эти дома построили как малосемейки. Я зашел, посмотрел, вспоминая свою молодость (двое детей - вчетвером жили на девяти квадратных метрах), а там двухкомнатная квартира - в Боровлянах. И построили мгновенно. Прекрасные дома. Сколько у нас молодых людей без квартир сегодня – море», – заметил Александр Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что надо обеспечить прежде всего тех, кто не имеет жилья.

Что это значит?

По словам главы государства, кто хочет построить себе дополнительные квартиры, то здесь ограничений нет.

«Стройте, платите столько, сколько вы хотите, и стройте. Нам надо обеспечить прежде всего людей, которые не имеют жилья», – акцентировал внимание президент.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом Минска коснулся темы работы строительных организаций, формирования цен на новое жилье, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие изменения произошли по поводу ввоза электромобилей? Рассказывает инспектор таможни.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика