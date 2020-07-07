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Эксклюзивное создание колумбариев на кладбище от «РитуалГранит»

07.07.2020 17:52 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

 Эксклюзивное создание колумбариев на кладбище от «РитуалГранит»

Сегодня в Беларуси существуют два варианта захоронения усопшего. В первом случае, тело предают земле на участке, выделенном на местном кладбище. В другом – тело кремируют, а прах в специальной урне покоится в ячейке общественного колумбария, в земле или на участке в специально созданной нише.

Учитывая, что мест для захоронения праха не так много, Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» предлагает эксклюзивное создание мини-колумбария на участке кладбища. Нередко такие композиции дополняют уже имеющеюся могилу родственников усопшего. Таким образом, на небольшой территории создается фамильный склеп, где можно захоронить в одном месте до 5 урн с прахом.


Что такое колумбарий?


Название «колумбарий» произошло от латинского слова «Columba», которое переводится как «голубь». Это объясняется тем, что классический колумбарий со стеной из рядов отсеков напоминает традиционную голубятню.

Кремация и последующее захоронение урны в колумбарии популярны в европейских странах. Беларусь – не исключение. Христианство принимает такой вид захоронения, которое не противоречит библейским канонам. По желанию близких, священник может отпеть усопшего перед кремацией.

Какие преимущества у колумбария на участке кладбища?


• Выгода. Стоимость изготовления колумбария на 2 и более ячейки значительно ниже, чем изготовление 2 и более памятников.


Простота в уходе. Намного проще и быстрее посетить одно захоронение, чем несколько, которые могут быть расположены в разных концах кладбища или вовсе в разных городах или деревнях.


Компактность. Благодаря небольшим параметрам, колумбарий можно установить на одноместном участке.


Создание мини-колумбариев от «РитуалГранит»?
Эксклюзивное создание колумбариев на кладбище от «РитуалГранит»

Форма, размеры и исполнение будущего объекта можно выбрать из каталога или создать по индивидуальному проекту. Дизайнеры Студии гранита и мрамора «РитуалГранит» готовы БЕСПЛАТНО создать 3D-макет предполагаемого изделия с учетом всех пожеланий заказчика. Лишь после полного утверждения проект отправляется на производство.


Собственный завод с современным оборудованием позволяет «РитуалГранит» на высоком уровне выполнять заказы любой сложности в оптимальные сроки. Для клиентов доступны 25 видов натурального гранита, включая редкие и эксклюзивные образцы.


Колумбарий чаще всего создается из того же материала, что и основной памятник, если он есть. Изделие можно выполнить в тон или сделать акцент на контрасте используемых материалов. Эксклюзивные черты приобретает изделие, если добавить вставки из эпоксидной смолы или ударопрочного стекла триплекс.
Занятые ниши закрываются специальной плитой, а свободные остаются пустыми или декорируются небольшими вазами для цветов.


Оформление колумбарной ниши

Эксклюзивное создание колумбариев на кладбище от «РитуалГранит»

Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» готовы не только создать колумбарии на участке, но и оформить нишу в городских колумбариях.

В Минске ниши для урны выполнены в виде прямоугольных отсеков, открытых с одной стороны. Размеры позволяют разместить одну или несколько урн классического размера. На Кальварийском кладбище нижний ряд колумбария оформлен в виде двухместных ячеек, которые закрываются общей плитой.

Обычно на мемориальную плитку наносится информация об усопшем и портрет, оформленный в медальон. Чтобы выделить стандартную мемориальную плиту, «РитуалГранит» предлагает выгравированный текст дополнить сусальным золотом, бронзой или позолотой.

Если площадь позволяет, поверхность украшают рисунками – свечи, цветы, кресты, или накладными изделиями Caggiati. Сочетание элементов итальянского бренда и плиты из натурального гранита будет выглядеть дорого и изыскано. Акцент можно сделать не только на декор, но и на цвет плиты. Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» работает с 25 оттенками натурального камня. Такой ассортимент уникален для Беларуси!

Наши близкие достойны лучшего! Хотите уникальное оформление захоронения усопшего? Обращайтесь в Студию гранита и мрамора «РитуалГранит»!

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• 24 оттенков натурального гранита
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Эксклюзивное создание колумбариев на кладбище от «РитуалГранит»

 
 
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