|
Эксклюзивное создание колумбариев на кладбище от «РитуалГранит»
Источник материала: 21.by
Сегодня в Беларуси существуют два варианта захоронения усопшего. В первом случае, тело предают земле на участке, выделенном на местном кладбище. В другом – тело кремируют, а прах в специальной урне покоится в ячейке общественного колумбария, в земле или на участке в специально созданной нише.
Учитывая, что мест для захоронения праха не так много, Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» предлагает эксклюзивное создание мини-колумбария на участке кладбища. Нередко такие композиции дополняют уже имеющеюся могилу родственников усопшего. Таким образом, на небольшой территории создается фамильный склеп, где можно захоронить в одном месте до 5 урн с прахом.
Кремация и последующее захоронение урны в колумбарии популярны в европейских странах. Беларусь – не исключение. Христианство принимает такой вид захоронения, которое не противоречит библейским канонам. По желанию близких, священник может отпеть усопшего перед кремацией.
Какие преимущества у колумбария на участке кладбища?
Форма, размеры и исполнение будущего объекта можно выбрать из каталога или создать по индивидуальному проекту. Дизайнеры Студии гранита и мрамора «РитуалГранит» готовы БЕСПЛАТНО создать 3D-макет предполагаемого изделия с учетом всех пожеланий заказчика. Лишь после полного утверждения проект отправляется на производство.
Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» готовы не только создать колумбарии на участке, но и оформить нишу в городских колумбариях.
В Минске ниши для урны выполнены в виде прямоугольных отсеков, открытых с одной стороны. Размеры позволяют разместить одну или несколько урн классического размера. На Кальварийском кладбище нижний ряд колумбария оформлен в виде двухместных ячеек, которые закрываются общей плитой.
Обычно на мемориальную плитку наносится информация об усопшем и портрет, оформленный в медальон. Чтобы выделить стандартную мемориальную плиту, «РитуалГранит» предлагает выгравированный текст дополнить сусальным золотом, бронзой или позолотой.
Если площадь позволяет, поверхность украшают рисунками – свечи, цветы, кресты, или накладными изделиями Caggiati. Сочетание элементов итальянского бренда и плиты из натурального гранита будет выглядеть дорого и изыскано. Акцент можно сделать не только на декор, но и на цвет плиты. Студия гранита и мрамора «РитуалГранит» работает с 25 оттенками натурального камня. Такой ассортимент уникален для Беларуси!
Наши близкие достойны лучшего! Хотите уникальное оформление захоронения усопшего? Обращайтесь в Студию гранита и мрамора «РитуалГранит»!
Здесь:
|
Архив (Разное)