Генпрокуратура рассказала о последствиях участия в забастовке 3 августа

Источник материала: Ежедневник

Как утверждает Генпрокуратура, в сети появились призывы провести 3 августа 2,5-часовую общенациональную забастовку. Генпрокуратура призвала граждан проявить осмотрительность и не поддаваться безответственным призывам провокаторов.

В связи с размещенной в Интернете и соцсетях информацией о якобы намеченной на 3 августа «пробной общенациональной забастовке» Генпрокуратура призвала граждан проявить осмотрительность и не поддаваться безответственным призывам провокаторов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.

В последнее время, как говорится в сообщении Генпрокуратуры, распространяются анонимные призывы к участию 3 августа в «пробной общенациональной забастовке» продолжительностью 2,5 часа. Целями этой акции заявляются требование освобождения так называемых политических заключенных и обеспечение справедливости избирательного процесса. При этом, как отмечают в Генпрокуратуре, анонимные провокаторы заведомо лгут, говоря о безнаказанности подобных действий (по их утверждению, отсутствие на рабочих местах до 3 часов согласно Трудовому кодексу (ТК) не является прогулом).

«Во избежание конфликтов с органами правопорядка, нанимателями, а также возможных судебных разбирательств Генеральная прокуратура призывает не следовать подобным рекомендациям», — отметили в ведомстве.

И пояснили: решение о проведении забастовки должно быть принято с соблюдением установленной ТК процедуры на собрании или конференции работников предприятия (организации). О предстоящей забастовке представительный орган работников обязан уведомить нанимателя в письменной форме не позднее двух недель до ее начала. Если этого не сделать, участники забастовки могут быть привлечены по суду к ответственности, предусмотренной законом.

«Не имея ничего общего с легальным забастовочным движением, призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях являются подстрекательством к противоправным действиям, за которые наступает административная или уголовная ответственность», — предупредили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что за отсутствие без уважительной причины на работе, нахождение без уважительных причин не на своем рабочем месте, преждевременный уход с работы работнику могут быть объявлены замечание или выговор. А при наличии предыдущих дисциплинарных взысканий с ним могут элементарно не продлить или расторгнуть трудовой контракт