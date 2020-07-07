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Памятник времен рыцарства: в Лидском замке в Беларуси открыли башню Гедимина

07.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси для туристов вновь открыли башню Гедимина. Юго-западную часть знаменитого Лидского замка восстанавливали почти десять лет, сообщает «МИР 24».

Башню назвали в честь литовского князя, который в XIV веке основал оборонительное сооружение. Однако, как именно она выглядела в те времена, неизвестно. Теперь в башне есть шесть ярусов. Каждый посвящен определенному периоду Лидского замка. На экспозиции представлены артефакты, которые нашли при раскопках: черепица, фрагменты кафли с орнаментом.

«Также в этой башне у нас появляются покои князя, которые дают нам возможность представить, как могла жить знать, какие у них были в арсенале предметы. И здесь все не так помпезно, как в остальных замках Беларуси, так как это один из самых первых замков-кастелей в Беларуси», – рассказала директор Лидского историко-художественного музея Ольга Пилипчук.

Лидский замок – уникальный памятник оборонительного зодчества. В нем регулярно проводят рыцарские турниры. А башня – еще и хорошая смотровая площадка. С высоты в 25 метров открывается изумительный панорамный вид.



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Юго-западную часть знаменитого Лидского замка восстанавливали почти десять лет. Теперь в башне есть шесть ярусов. Каждый посвящен определенному периоду замка.
 
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