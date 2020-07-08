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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужчина похитил со счета жены деньги и проиграл их на онлайн-ставках Сначала уговорил супругу взять кредит на развитие бизнеса, но спустил деньги, а затем еще и похитил со счета второй половины 18 тысяч долларов. Эта история случилась...

Сначала уговорил супругу взять кредит на развитие бизнеса, но спустил деньги, а затем еще и похитил со счета второй половины 18 тысяч долларов. Эта история случилась в Мозыре. Целый спектакль перед своей женой разыграл 26-летний супруг. После уговоров своего суженого женщина взяла в кредит 5 тысяч долларов на его стартап. Мужчина обещал, что займется ремонтом компьютеров, но деньги он потратил на личные нужды. Чтобы рассчитаться по долгам и за кредит, его супруга решила продать свою квартиру. Но этими деньгами мужчина распорядился тоже по своему усмотрению.