|
Мужчина похитил со счета жены деньги и проиграл их на онлайн-ставках
Источник материала: БTСначала уговорил супругу взять кредит на развитие бизнеса, но спустил деньги, а затем еще и похитил со счета второй половины 18 тысяч долларов. Эта история случилась в Мозыре. Целый спектакль перед своей женой разыграл 26-летний супруг. После уговоров своего суженого женщина взяла в кредит 5 тысяч долларов на его стартап. Мужчина обещал, что займется ремонтом компьютеров, но деньги он потратил на личные нужды. Чтобы рассчитаться по долгам и за кредит, его супруга решила продать свою квартиру. Но этими деньгами мужчина распорядился тоже по своему усмотрению.
Артем Дубровский, старший инспектор ОИОС УВД Гомельской области: "После сделки деньги были зачислены на банковский счет, который привязан к интернет-банкингу. Воспользовавшись инвалидностью супруги – та фактически лишена зрения, – подозреваемый втайне перевел валюту сначала на карточку, а затем – на свой профиль в букмекерской конторе. На онлайн-ставках мужчина проиграл всю сумму. В последующем гомельчанин сам сообщил, что деньги исчезли со счета. После неудачной попытки самостоятельно отследить движение средств, женщина обратилась в милицию. Сейчас правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к совершению иных преступлений: он не судим, но более десяти раз менял паспорт, в том числе по причине изменения фамилии. Также горожанин привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала уговорил супругу взять кредит на развитие бизнеса, но спустил деньги, а затем еще и похитил со счета второй половины 18 тысяч долларов. Эта история случилась...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)