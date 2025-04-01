«Каждый месяц мы обслуживаем тысячи квадратных метров штор». История предприимчивого молодого человека, который попал в «боли» клиента

Источник материала: ProBusiness





Ян Ланин начал зарабатывать первые деньги в 12 лет, а однажды попал в текстильную нишу и приложил руку к большинству «знаковых» мест Беларуси. Он создал компанию AтэксБай и теперь с удовольствием занимается клинингом штор. В интервью «Про бизнес» предприниматель рассказал, как он создавал свое дело.

«Шторы являются самым большим фильтром в доме — они не дают пыли попадать в квартиру, собирают ее на себя»

— Я занимаюсь чисткой штор, а до этого работал в нише текстильного оформления интерьеров — производил шторы. В этой сфере я уже более 24 лет. Сейчас сосредоточен только на клининге. Мало кто знает, но шторы являются самым большим фильтром в доме — они не дают пыли попадать в квартиру, собирают ее на себя. По этой причине чистить их нужно хотя бы раз в год. Самим чистить их я не советую. Во-первых, качественно это сделать не выйдет, пыль все равно останется, а во-вторых, их легко испортить. Мы все чистим профессиональным оборудованием и специальной химией, и даже занимаемся озонированием (это нужно для того, чтобы убрать запахи).

Начинал в этой нише я с производства штор, постепенно собирая команду. Тогда мы делали огромные объемы для самых знаковых мест нашей страны: правительственные здания, театры и т.д. В какой-то момент я решил сместить фокус. Это было обусловлено тем, что начала меняться тенденция в использовании штор, мода на них. Раньше были популярны классические интерьеры, для реализации которых требовалось много текстиля, шторы с бахромой, ламбрекены и многослойность, а сейчас все сводится к минимализму. Производство попросту стало приносить меньше денег.





К заказам чистки штор пришел, можно сказать, случайно. На одном государственном объекте я устанавливал карнизы, а в это время там ходил кто-то из важных начальников. Я стоял под потолком, что-то крутил и заметил чуть ли не театральную паузу — эти люди не знали, как решить одну проблему, а я подкинул идею. Аналогичная ситуация произошла и чуть позже, т.е. оказавшись в определенное время в определенном месте, я получил заказы на свои услуги. Сначала это было в тестовом режиме, а потом я перешел на полноценные условия сотрудничества.

Для того, чтобы работа была качественной, нужно понимать, чего хочет заказчик. Я всегда задавал клиентам много вопросов. Кроме того, всегда пытался подсветить некоторые нюансы, так как постоянно работаю со шторами и знаю, как лучше.























«В газете „Из рук в руки“ 60% объявлений были моими»

«Бизнесом» я начал заниматься еще в 12 лет: ремонтировал электронную технику. Тогда я увлекался радиоэлектронникой и хорошо в этом разбирался. Потом в 17 лет мне подарили телефон с определителем номера — такие телефоны на тот момент были редкостью. Я так мастерски рассказал о нем своему знакомому, что он захотел его у меня купить. Чуть позже я нашел поставщика и начал продавать эти телефоны. На одном телефоне я зарабатывал по $ 5, на те времена это были очень хорошие деньги. В какой-то момент у меня появилось 19 сотрудников, которые тоже продавали телефоны. Мне тогда было всего 18 лет. Я начал давать рекламу, организовал телефонные продажи, а в газете «Из рук в руки» 60% объявлений были моими. Потом стало понятно, что эти телефоны скоро перестанут быть актуальны, и примерно в это же время я познакомился с девушкой, которая работала в салоне по производству штор, в котором были постоянные проблемы с пошивом. Я подумал, что могу все сделать иначе и на порядок выше по качеству и организации — так и открыл свое первое производство. Открытие такого бизнеса стоило примерно $ 50 тысяч. Ежемесячные затраты сейчас примерно — 30 тысяч BYN — налоги, зарплата и аренда. На данный момент наша база состоит из 1500 клиентов.

Потом стало понятно, что мода меняется, шторы становятся дешевле, а количество производителей растет, из-за чего чеки становятся ниже. Тут мне стало понятно, что нужно уходить в сервис, т.е. расширять спектр своих услуг, не ограничиваясь только производством.





Люди в попытке самостоятельно обслужить шторы часто их портят или не добиваются того эффекта, который ожидали. А мы предоставляем не только результат, но и сервис — приезжаем на объект, измеряем, считаем, снимаем и при необходимости вешаем временные шторы. Весь процесс занимает 3−7 дней. Мы чистим предварительно, подобрав правильный формат чистки для каждого из типов ткани, после все этого шторы проглаживаем на специальном оборудовании, озонируем, складываем в длинные кофры и уже в отглаженном виде возвращаем клиенту. Мы также обслуживаем карнизы, чтобы шторы двигались легко. Люди, которые хотя бы один раз воспользовались такими услугами, уже не хотят чистить шторы самостоятельно.

«Квадратный метр клининга штор стоит от 7,5 до 8,5 BYN»

Чистка штор считается квадратным метром, т.е. тонкая штора стоит 7,5 BYN за квадратный метр, плотная — 8,5 BYN. В эту стоимость входит все, что я выше перечислил: выезд, демонтаж, навешивание временных штор, отдача временных штор, обслуживание карнизов. В случае, если сломались какие-то крючки, либо произошли мелкие поломки механизмов, это все мы решаем в самостоятельном формате. Заказчику не нужно об этом думать. Средняя стоимость заказа у нас в районе 600 BYN — обычно в квартире несколько окон и чистить нужно все шторы, а одно окно у нас выходит примерно 200 BYN. Недавно я интегрировал ИИ-менеджера в Instagram, и сейчас он отвечает клиентам самостоятельно — это очень сильно экономит время, не приходится отвечать на одни и те же вопросы по несколько раз, при этом потенциальный клиент может получить ответ в любое время суток. В месяц мы обслуживаем тысячи квадратных метров штор, поэтому мы знаем, для какой ткани какое средство подходит, как правильно обслуживать определенный материал, какой тип чистки к нему применять и т.д.

Предприниматель — это человек, который видит потребность и возможность, а затем соединяет эти две вещи. Для того, чтобы лучше понимать рынок, я сам периодически езжу на объекты и смотрю, что можно улучшить, и собираю обратную связь, которая дает мне возможность еще качественнее выполнять свою работу. Другого способа построить работающий бизнес, на мой взгляд, не существует.