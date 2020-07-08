Рыбы, как и другие животные, не могут жить без кислорода. Обогащение воды кислородом происходит двумя путями: из окружающего воздуха благодаря ветру и дождю и за счет жизнедеятельности зеленых растений. В результате недостатка или полного отсутствия в воде кислорода, необходимого для жизни рыб, может наступить замор рыбы. Если количество кислорода в воде резко уменьшается, рыба проявляет беспокойство и зачастую погибает.

В зависимости от сезонности и времени возникновения различают три вида заморов рыб: ночные, летние и зимние.

Летние заморы наблюдаются в жаркое время года (июнь-июль) при высоких температурах в реках, озерах, водохранилищах, сильно заросших сине-зелеными водорослями, придающими воде густо-зеленый цвет. Чем больше заилен водный объект, чем больше в нем растительности, тем хуже в нем рыбе. Кроме того, в результате залития пойменных участков рек, вызванных ливневыми дождями или поступлением паводковых вод, в летний период могут наблюдаться заморы рыбы, вызванные гниением залитой растительности.

Особую опасность представляет поступление в водоем болотных и промышленных сточных вод, которые приводят к массовой гибели рыбы. Воды, поступающие в рыболовные угодья из болотной местности, содержат большое количество органических веществ и бедны растворенным кислородом. Болотные воды также могут содержать закисные соединения железа, которые, окисляясь, потребляют весь кислород, растворенный в воде.

Для профилактики возникновения заморов в летний сезон необходимо всячески препятствовать излишнему зарастанию водоемов жесткой надводной растительностью. К более распространенным растениям, с которыми нужно бороться, относятся: тростник, камыш, осока, рогоз, аир, стрелолист, трезубка, манник, телорез и др. Жесткую растительность уничтожают выкашиванием, которое проводят в период цветения растений, так как в этот период они имеют наименьший запас питательных веществ и уже не смогут в дальнейшем дать рост новым побегам. Скошенную жесткую растительность следует своевременно убирать. Также важно расчищать протоки и родники, выкашивать растительность в поймах рек, мелиоративных каналах и других водотоках.

В целях мелиорации водоемов в качестве объекта зарыбления используют белого амура. Поедая водные растения, амур очищает русла рек и озер. Опыт показывает, что, утилизируя водную растительность, которая практически никем больше не используется, эта рыба дает не только высокие приросты собственной массы, но и улучшает гидрологический режим водоемов, очищая их от излишней растительности, способствуя тем самым большему развитию естественной кормовой базы для других рыб.

В летний период необходимо также осуществлять оперативный (ежедекадно) контроль за содержанием растворенного в воде кислорода, особенно на участках водотоков, характеризующихся залитием прибрежной растительности в результате паводковых вод. Территориальные органы Минприроды совместно с Республиканским центром аналитического контроля в области охраны окружающей среды проводят обследование водоемов, чтобы выявить факторы, которые могут привести к заморам.

Эффективной мерой предотвращения заморных явлений рыб в водоемах и водотоках, предрасположенных к заморным явлениям, является внесение извести. Известкование способствует разложению и ускорению минерализации органического вещества, а также улучшению газового режима, нейтрализует кислую реакцию воды.

Необходимо отметить, что заморные явления не всегда происходят в результате сброса сточных вод. В большинстве случаев причиной заморов является естественно сложившиеся морфологические и гидрологические особенности водоемов и водотоков.

Как показала практика, основной причиной возникновения заморных явлений является гниение отмирающей растительности, массовое развитие сине-зеленых водорослей и их интенсивное разложение.

Ночные заморы являются разновидностью летних заморов и наблюдаются в мелководных водоемах, сильно заросших различными видами водной растительности. Как правило, такие заморы наблюдаются к утру и быстро проходят с появлением света.

Недостаток кислорода в воде вызывает беспокойство у рыб. Рыбы начинают двигаться, в связи с чем потребность в кислороде у них увеличивается. При недостатке кислорода в воде у рыб наблюдается бледность жабр и слизистых оболочек рта (иногда с выраженным синюшным и грязносинюшным цветом). Глаза становятся мутными. Дышат рыбы раскрытым ртом и жабрами. Дыхание учащенное.

При недостатке кислорода в организме рыбы происходит быстрое увеличение содержания молочной кислоты, концентрация которой в крови и мышцах к моменту гибели достигает до 120 мг %. При вскрытии погибшей от замора рыбы отмечаются следующие признаки: рот широко раскрыт, жаберные крышки приподняты и сильно оттопырены в сторону, жабры распластаны. Кровь темно-вишневого цвета, плохо свернувшаяся.

А.А.ХМЕЛЬНИЦКАЯ, инспектор Смолевичской