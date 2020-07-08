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Непростой тест по химии. Узнайте, справитесь ли вы с ЦТ
Источник материала: Tut.by
Сезон сдачи централизованного тестирования для абитуриентов продолжается — пришло время химии. 42.TUT.BY предлагает пройти наш тест и проверить (или освежить) знания по одной из главных наук мира.
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Если молярная масса, галогены и гидриды для вас не просто слова, попробуйте наш тест.
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