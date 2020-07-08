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Минские власти взялись за тусовочную Октябрьскую: улицу изменят до неузнаваемости
Источник материала: KYKY>
Минскую тусовочную улицу Октябрьскую изменят до неузнаваемости. Это становится ясно из проекта детального планирования района улицы. Проект,
Документ предполагает:
В проекте говорится, что производственные территории трансформируют под общественную застройку – путем выноса мощностей производственных организаций (или их закрытия): ПРУП «МЗОР», ОАО «Дрожжевой комбинат», ЧУП «Новик», АЗС,
Но сохранят такие объекты, как студенческий городок БГУ, жилые дома, концертный зал «Минск» РКЦП, ПТ РУП «Минск Кристалл», СООО «ЛОТИС ТИИ».
Также на Октябрьской создадут пешеходную улицу-галерею
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Минскую тусовочную улицу Октябрьскую изменят до неузнаваемости. Это становится ясно из проекта детального планирования района улицы. Проект, опубликованный на...
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