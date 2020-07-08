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Минские власти взялись за тусовочную Октябрьскую: улицу изменят до неузнаваемости

08.07.2020 10:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минскую тусовочную улицу Октябрьскую изменят до неузнаваемости. Это становится ясно из проекта детального планирования района улицы. Проект, опубликованный на Национальном правовом интернет-портале, утвердил Мингорисполком. Сроки выполнения задач, правда, не указываются.

Документ предполагает:

  • вынос производственных объектов из района;
  • реставрацию объектов историко-культурного наследия;
  • строительство объектов административно-делового, торгово-бытового, культурнопросветительского назначения;
  • сохранение трамвайной линии и разворотного кольца трамвая на Октябрьской на первом этапе – с последующим переносом линии на улицу Ленина на втором этапе.

В проекте говорится, что производственные территории трансформируют под общественную застройку – путем выноса мощностей производственных организаций (или их закрытия): ПРУП «МЗОР», ОАО «Дрожжевой комбинат», ЧУП «Новик», АЗС,
ООО «ИнвестПриват», ОДО «Ройялт».

Но сохранят такие объекты, как студенческий городок БГУ, жилые дома, концертный зал «Минск» РКЦП, ПТ РУП «Минск Кристалл», СООО «ЛОТИС ТИИ».

Также на Октябрьской создадут пешеходную улицу-галерею
(по типу «пассаж»). Студенческий городок БГУ сделают шире: тут возведут новые общежития. Здания бывшего дрожжевого и металлообрабатывающего заводов реставрируют, чтобы приспособить их для выставочных экспозиций, творческих мастерских художников и артистов, объектов обслуживания туристов и посетителей формируемого культурного центра по улице Октябрьской.

Обложка: 34travel.me.

 
Теги: Минск
 
 
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Минскую тусовочную улицу Октябрьскую изменят до неузнаваемости. Это становится ясно из проекта детального планирования района улицы. Проект, опубликованный на...
 
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