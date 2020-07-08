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Президент провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил
08.07.2020 10:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
sb.by
Соответствующие указы и распоряжения белорусский лидер подписал 7 июля, сообщили в пресс-службе главы государства.
Так, генерал-майор Павел Тихонов освобожден от должности начальника главного разведывательного управления – замначальника Генерального штаба и зачислен в распоряжение Министра обороны. На его должность назначен начальник управления территориальной обороны – замначальника Генерального штаба генерал-майор Руслан Косыгин. Управление территориальной обороны теперь возглавит полковник Андрей Матиевич.
Также глава государства назначил генерал-майора Валерия Гнилозуба заместителем начальника Генерального штаба по боевому управлению, освободив его от должности начальника штаба – первого замкомандующего войсками Северо-западного оперативного командования. На это место придет заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко, на должность которого назначен полковник Александр Бас.
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Соответствующие указы и распоряжения белорусский лидер подписал 7 июля, сообщили в пресс-службе главы государства.
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