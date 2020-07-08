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В Осинторфе отметили День Независимости

08.07.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

В Осинторфе отметили День Независимости

Праздничная атмосфера царила и в Осинторфе. В предверии праздника в СДК была организована праздничная программа «Зямля пад белымi крыламi». Память о событиях Великой Отечественной войны не меркнет с годами. В День Независимости жители агрогородка воздали дань уважения доблести солдат, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал страну из руин. С главным праздником страны присутствующих поздравили вокальные коллективы «Кружева» и «Беларусачка», а также Елена Змитрович и Наталья Иванова.

Этот праздник также благодарность молодого поколения старшему за силу и мужество, напоминание о том, что наш народ имеет богатую трудовую и боевую историю. У молодежи сегодня есть доступ к знаниям, образованию и возможность выбора. Поэтому акцент на празднике был сделан на подрастающие поколение. В зале звучали песни и стихи в исполнении Полины Крючковой, Марии Змитрович, Евгения Прудникова, Дарьи Сериковой, а также коллективов «Радуга», «Элем» и «Колокольчик».

День Независимости — праздник всех, кому дороги наши общие ценности: любовь к своей семье, родным, земле, Родине. Нет никаких сомнений, что мы должны смотреть в будущее и двигаться вперед, но было бы большой ошибкой забыть то, чему были свидетелями наши бабушки и дедушки.

Татьяна БАЗЫЛЕВА

 
 
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  Праздничная атмосфера царила и в Осинторфе. В предверии праздника в СДК была организована праздничная программа «Зямля пад белымi крыламi».
 
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