Агротуристический маршрут «Долина Мухавца», пролегающий в том числе по территории Кобринского и Жабинковского районов, готов принять любителей активного отдыха.

Источник материала: Кобринский вестник

На территории двух соседствующих районов реализацией идеи занимается рабочая группа, в составе которой – владельцы агроусадеб, вошедших в своё время в агротуристический кластер «Муховэцька кумора». В числе интересных предложений кластера и ранее значились туры по агроусадьбам, развлекательные программы с сельским колоритом, исторические анимации, обрядовые праздники. Новый маршрут позволяет энтузиастам шагнуть ещё дальше. Он предполагает также посещение природных и историко-культурных достопримечательностей в сельской местности.

По запланированному маршруту, длина которого только на территории двух районов составляет около 70 км, можно перемещаться пешком, на велосипедах, байдарках. Рабочая группа уже протестировала маршрут и оценила информационную составляющую предлагаемых для посещения объектов. Определены 4 пункта, с которых можно начать активное путешествие. Первой такой точкой является деревня Петровичи Жабинковского района. Хозяйка агроусадьбы «Беларускі падворак» Евгения Тарасевич проведет экскурсию по усадьбе Деконских, запечатленных на полотнах Наполеона Орды, покажет приусадебный парк с 500-летним дубом, расскажет о событиях Холокоста, а затем угостит собственной выпечкой и чаями на травах. Следуя далее по маршруту, можно покататься на лошадях у Владимира Менжинского в деревне Олизаров Став или посетить музей мелиоративной техники в Жабинке. Кстати, железнодорожные вокзалы в Жабинке и Кобрине обозначены как пункты общественного сбора. В Жабинке туристов встретит хозяин усадьбы «Речная» Геннадий Турицын, имеющий опыт организации экстремальных походов по горным рекам Урала, и поможет совершить водный переход по Мухавцу на лодке, плоту или байдарках. В его усадьбе можно также взять напрокат велосипеды, палатки, спальники и отправиться в Здитово и Залузье – увидеть памятник деревянного зодчества ХV века Свято-Никитскую церковь, посетить Залузьевский сельский Дом народного творчества, агроусадьбу Шадриных, где хозяева – мастера художественной резьбы по дереву –организовали свой музей с оригинальными деревянными миниатюрами. Из Залузья – места остановки поклонников водного транспорта – рукой подать до деревни Мельники, где находится новый объект агроэкотуризма «У Степаныча на пасеке». Любителям провести ночь под звёздным небом в палатках предлагается разместиться вблизи агроусадьбы «Волосюков хутор», который находится всего в нескольких километрах от 4-й точки сбора – остановочного пункта Черевачицы. Путешественники придут в восторг от имеющегося в усадьбе контактного зоопарка, обилия цветов и вкуса ароматного чая. Далее велотуристы непременно попадут в Клещи, где побывают в родовом имении дворян Шадурских, отведают кулинарные изыски хозяйки агроусадьбы «Купалинка» Натальи Цапук, а также посетят страусиную ферму в Козище.

Туристы, которые отдадут предпочтение путешествию по сельским дорогам, могут выбрать ту часть маршрута, которая приведёт их из Жабинки в Кобрин по левому берегу Мухавца. Им выпадет возможность посетить мемориальную часовню в знак памяти о великом сражении под руководством Тадеуша Костюшко в Чижевщине, стать участником кулинарного мастер-класса в агроусадьбе «На заречной улице», узнать тайну княгини Ольги из уст хозяина усадьбы «Княжая гора» Юрия Борисюка и отчеканить на память именную монету. На пути к агроусадьбе «Борисово» можно устроить палаточный городок и оттуда совершать велопрогулки по историческим местам Кобрина, которые также гармонично встраиваются в агротуристический маршрут.

– Цель проекта — сделать акцент на активном туризме, приобщить людей к здоровому образу жизни, вовлечь их в изучение нашей истории и культуры. Белорусской деревне есть что предложить туристам. Главное – это желание людей прикоснуться к этим духовным ценностям, – рассказывает координатор агротуристического кластера «Муховэцька кумора» Алла Поликарпук.

В данный момент рабочая группа осуществляет маркировку территории. В перспективе будет создан путеводитель, установлены указатели, метки, в том числе с QR-кодами, чтобы туристы могли самостоятельно использовать разработанную экскурсию и отдыхать активно, с пользой для души и тела.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.