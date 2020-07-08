В Дубровно состоялась церемония присвоения звания «Лучший по профессии»

В Дубровно отпраздновали День Независимости. Мероприятия начались с торжественного возложения цветов и венков к мемориальным плитам в Парке Воинской Славы. Несмотря на непрекращающийся дождь поклониться памяти воинов-освободителей пришли представители общественных организаций, предприятий и учреждений, жители и гости города.Непогода внесла коррективы в дальнейший ход праздника: вместо главной сценической площадки праздничный концерт состоялся в зрительном зале РДК.
Открывая торжественное собрание, председатель райисполкома Анатолий Лукашов еще раз поздравил земляков со знаменательным днем в истории нашего государства. Напомнив, какими усилиями было достигнуто освобождение Беларуси во время Великой Отечественной войны, он подчеркнул, что дубровенцы своими руками строят день сегодняшний.
—Нам есть чем гордиться, наша экономика работает стабильно. И это заслуга каждого из нас. Мы работаем по совести. Мы помним, какой ценой завоеван мир и передаем эту память новым поколениям. Без памяти и совести нет будущего, — отметил А.Лукашов.
И как подтверждение сказанному по традиции на празднике состоялась церемония присвоения звания «Лучший по профессии». Анатолий Лукашов и Ирина Соколова, председатель районного объединения профсоюзов, вручили грамоты районного объединения профсоюзов представителям разных сфер экономики района, достигшим значительных успехов в профессиональной деятельности.
Почетного звания удостоены:
Николай МАКАРОВ, тракторист-машинист КУСХП «Приднепровский»;
Валерий ПЛЕШКОВ, тракторист-машинист ОАО «Боброво-Агро»,
Елена ХОХЛОВА, оператор машинного доения ОАО «Герой».
Виктор ШЕВЦОВ, слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов V разряда Дубровенского района газоснабжения.
Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, аппаратчик химической водоочистки УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник».
Ольга МОИСЕЕВА, социальный работник Дубровенского ТЦСОН.
Елена БАРДАДЫНОВА заведующий Ляднянским ФАПом
Александр ПУШНОЙ, водитель районного Дома культуры.
Александр КУРАШЕВИЧ, учитель средней школы №2 г.Дубровно.
Анжелика МАКАРОВА, кладовщик V разряда Дубровенского участка Лепельского филиала Витебского облпо.
Елена КОРСАКОВА.