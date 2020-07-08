В Дубровно состоялась церемония присвоения звания «Лучший по профессии»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Дубровно отпраздновали День Независимости. Мероприятия начались с торжественного возложения цветов и венков к мемориальным плитам в Парке Воинской Славы. Несмотря на непрекращающийся дождь поклониться памяти воинов-освободителей пришли представители общественных организаций, предприятий и учреждений, жители и гости города.Непогода внесла коррективы в дальнейший ход праздника: вместо главной сценической площадки праздничный концерт состоялся в зрительном зале РДК.

Открывая торжественное собрание, председатель райисполкома Анатолий Лукашов еще раз поздравил земляков со знаменательным днем в истории нашего государ­ства. Напомнив, какими усилиями было достигнуто освобождение Беларуси во время Великой Отечественной войны, он подчеркнул, что дубровенцы своими руками строят день сегодняшний.

—Нам есть чем гордиться, наша экономика работает стабильно. И это заслуга каждого из нас. Мы работаем по совести. Мы помним, какой ценой завоеван мир и передаем эту память новым поколениям. Без памяти и совести нет будущего, — отметил А.Лукашов.

И как подтверждение сказанному по традиции на празднике состоялась церемония присвоения звания «Лучший по профессии». Анатолий Лукашов и Ирина Соколова, председатель районного объединения профсоюзов, вручили грамоты районного объединения профсоюзов представителям разных сфер экономики района, достигшим значительных успехов в профессиональной деятельности.

Почетного звания удостоены:

Николай МАКАРОВ, тракторист-машинист КУСХП «Приднепровский»;

Валерий ПЛЕШКОВ, тракторист-машинист ОАО «Боброво-Агро»,

Елена ХОХЛОВА, оператор машинного доения ОАО «Герой».

Виктор ШЕВЦОВ, слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов V разряда Дубровенского района газо­снабжения.

Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, аппаратчик химической водоочистки УП ЖКХ «Дубровно-­Коммунальник».

Ольга МОИСЕЕВА, социальный работник Дубровенского ТЦСОН.

Елена БАРДАДЫНОВА заведующий Ляднянским ФАПом

Александр ПУШНОЙ, водитель районного Дома культуры.

Александр КУРАШЕВИЧ, учитель средней школы №2 г.Дубровно.

Анжелика МАКАРОВА, кладовщик V разряда Дубровенского участка Лепельского филиала Витебского облпо.

Елена КОРСАКОВА.