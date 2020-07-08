Уровень обслуживания — на высоте

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В магазине № 4 г. Дубровно Лепельского филиала Витебского областного потребительского общества всегда оживленно. Здесь не пустует ни торговый зал, ни прилавки. Люди идут в торговую точку с удовольствием — обслуживание и ассортимент здесь на высоте.

— Это самый лучший магазин и коллектив! — говорит постоянный покупатель Надежда Лобачева. — Чуткие, вежливые продавцы, замечательный выбор товаров. Здесь все можно купить — от хлеба, круп, колбас, рыбы до бытовой химии и посуды.

Клиенты магазина №4 знают: понедельник — рыбный день, в четверг могилевские колбаски подвезут и т.д. Стараются угодить покупателю заведующий Марина Булыгина и продавец Алеся Сулимова. Они плечом к плечу работают в торговой точке уже 8 лет, выполняя и перевыполняя планы. Только за июнь наторговали на 55 тыс рублей.

Продавцы магазина №4 стараются работать так, чтобы людям хотелось возвращаться к ним за покупками. Такую задачу изначально поставила перед собой и коллегой Марина Булыгина. В торговле женщина трудится с 18 лет. Итого стаж — четверть века. Заведующий и продавец старается делать все, чтобы покупателей радовал не только разнообразный ассортимент, но и порядок, уровень обслуживания, качество товаров. Ответственное отношение к делу — это не условие, которое здесь соблюдают, а норма,

— Все работы хороши. Главное — чтобы то, чем занимаешься, приносило удовольствие. Я вот в итоге нашла себя в торговле. Это дело пришлось мне по душе, поэтому я здорово в нем и выросла, — делится героиня публикации. — В моей судьбе сыграли большую роль поддержка, дельный совет опытных людей. Конечно, нужно было постараться, чтобы заслужить их доверие. Усердие в работе всегда вознаграждается успехом.

А он в таком деле, как торговля, определяется не только слаженностью работы коллектива, но и умением работать с покупателями. Готовность помочь с выбором товара и решением других вопросов, позитивный настрой, любезность в общении — составляющие качества труда продавцов. В магазине №4 уровень обслуживания высокий.

— Покупатели бывают разные: капризные, придирчивые, переборливые… Всем нужно угодить. Нельзя допустить, чтобы человек ушел из магазина недовольным, — говорит Алеся Сулимова. — В любой ситуации необходимо оставаться терпеливым, вежливым, доброжелательным. Главное правило торговли — «покупатель всегда прав» — должно соблюдаться неукоснительно.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.