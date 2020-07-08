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В Мозыре мужчина украл со счета жены $18 тыс. и проиграл все на ставках

08.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Теперь мужчина является фигурантом уголовного дела.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В конце июня мозырскими оперативниками по борьбе с киберпреступлениями было раскрыто хищение почти 18 тысяч долларов, хранившихся на банковском счету.

Принадлежавшие 34-летней мозырянке деньги украл и потратил на онлайн-ставках ее муж, 26-летний уроженец Гомеля. В отношении него возбуждено уголовное дело за хищение с использованием компьютерной техники (в особо крупном размере).

Этому предшествовала история с потребительскими займами на 5 000 долларов, которые мозырянка взяла на свое имя по уговорам супруга. Деньги предназначались на развитие своего дела: муж уверял, что планирует заняться ремонтом компьютерной техники. В итоге деньги были потрачены на повседневные нужды. Чтобы погасить кредиты, мозырянка решила продать квартиру.

После сделки средства были переведены на привязанный к интернет-банкингу банковский счет.

Воспользовавшись инвалидностью супруги (та фактически лишена зрения), подозреваемый втайне перевел валюту сначала на карточку, а затем – на свой профиль в букмекерской конторе, – рассказали в МВД.

Всю сумму, почти 18 тысяч долларов, мужчина проиграл на онлайн-ставках. Впоследствии он сам сообщил об исчезновении средств со счета. После неудачной попытки отследить движение средств самостоятельно мозырянка обратилась в милицию.

В настоящее время правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям: он не судим, но менял паспорт более 10 раз, в том числе по причине смены фамилии. Также он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и мелкое хулиганство.

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Теги: Гомель
 
 
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В Мозыре женщина продала квартиру, чтобы погасить кредиты, а ее муж украл деньги и проиграл все на ставках.далее...
 
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