В Кировском районе проходят мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь

Источник материала: Кировец











Торжественный митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики) состоялся в Кировске у братской могилы воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В митинге приняли участие председатель районного исполнительного комитета Михаил Гулый, председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова, члены райисполкома, руководители трудовых коллективов, районных организационных структур общественных объединений, молодежь.





В ознаменование открытия торжественного митинга прозвучал Государственный гимн Республики Беларусь.





Обращаясь к присутствующим, глава района Михаил Гулый от имени районного исполнительного комитета, себя лично искренне поздравил всех с главным государственным праздником – Днем Независимости Республики Беларусь.

Глубоко символично, отметил он, что этот праздник приурочен к одному из важнейших событий отечественной истории – освобождению нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков.

«Каждый год в этот святой для нас день мы отдаем дань величайшего уважения беспримерному подвигу белорусского народа, – подчеркнул председатель райисполкома. – Низко склоняем головы перед памятью павших на полях сражений за свою Отчизну. Воздаем почести и славу всем, кто внес свой вклад в освобождение Беларуси».

Выстоявший белорусский народ после войны совершил не менее героический подвиг – поднял из пепла и восстановил страну.

Нынешнее поколение кировчан свято хранит и приумножает славные трудовые традиции, вносит свой вклад в социально-экономическое и культурное развитие района, Могилевской области, Республики Беларусь.

Особые слова благодарности Михаил Гулый высказал представителям района, которые удостоены высших государственных наград. Только за последние три года орденами и медалями награждены 10 кировчан, Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь – 8. Более 220 жителей удостоены высших наград Могилевского областного и Кировского районного исполнительного комитетов.

Председатель райисполкома отметил лидирующие позиции района по разным направлениям, пожелал всем и далее прославлять трудовыми делами свою малую родину.

2020 год отмечен знаковыми событиями: это 75-летие Великой Победы, выборы Президента Республики Беларусь, а для кировчан – и 85-летие со дня образования Кировского района.

Завершено строительство мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в деревне Борки. Михаил Гулый высказал искренние слова благодарности организациям района, всем, кто внес посильный вклад своим трудом и добровольными пожертвованиями в создание значимого для всей области масштабного объекта.

Глава района отметил, что во время церемонии открытия мемориального комплекса в д.Борки Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко подчеркнул: «Каждые новые поколения белорусов мы будем растить, передавая им память не только о подвигах их предков, но и о боли‚ которая сделала наш народ сильнее, научила беречь мир, спокойствие. Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида».

«Сегодня мы живем в стране, где главным достоянием являются мир и порядок, – продолжил Михаил Гулый. – Но бороться за их сохранение мы должны каждый день, внося свой личный вклад в развитие Беларуси. Необходимо понимать, что каждый гражданин несет ответственность за все происходящее в стране, районе, городе. Поэтому участие в предстоящей избирательной кампании – гражданский долг каждого из нас. Ведь от того, кого мы выберем, зависит очень многое: безопасность, уровень занятости и уровень доходов, развитие образования и медицины и многое другое.

Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое мирное небо, спокойствие в сердцах людей, в домах царят мир и согласие!».











От имени молодого поколения слово было предоставлено учащейся 11 класса СШ №2 им. К.П.Орловского Дарии Дрозд. Она отметила, что Кировщина, как и другие уголки Беларуси, исполосована ранами и траншеями времен войны. А памятники погибшим напоминают о том, как дорого заплатил наш народ за независимость, за возможность свободно жить под мирным небом, учиться, развивать свои таланты, мечтать и иметь возможность осуществить эти мечты. Молодежь отдает дань уважения и благодарности ветеранам войны и труда, которые защитили Родину от врага, а в послевоенные годы приложили большие усилия, чтобы создать условия для процветания родного края. Молодое поколение, подчеркнула Дария, несет ответственность за дальнейшую судьбу Беларуси и будет прикладывать все свои знания, умения, чтобы приумножать достижения своей страны, заботиться о мире, обеспечивая ее свободу и независимость.

Зазвучал «Реквием», девушки поднесли к братской могиле лампады. Память погибших участники митинга почтили минутой молчания. К братской могиле были возложены венки и цветы.

























В исполнении вокальной группы преподавателей детской школы исскуств г.Кировска и солистов районного Центра культуры и досуга прозвучала песня «Поклонимся великим тем годам!».



























В Кировске прошел пленэр учащихся детской школы искусств «Любимый край в красках детства».

На открытой площадке Центра досуга состоялся праздничный концерт «Цвети под небом синим, Беларусь!».

На площадке около РДК была организована детская программа «Отдыхаем всей семьей».

Вечером кировчан и гостей города приглашают на концерт «У далонях маёй Беларусі», далее пройдет республиканская акция «Споем гимн вместе».

Наталья ХОДАКОВА.

Фото Максима МИКЕШИНА и Людмилы СЕМЕНОВОЙ.