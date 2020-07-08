В Гомельской области госсаннадзор выявил в продаже небезопасные продукты и посуду

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Не соответствовали установленным требованиям безопасности по органолептическим показателям рыбные консервы «Тунец натуральный» (изготовитель ООО «БАЛТ-ОСТ», Россия, город Рязань). Требованиям безопасности по микробиологическому показателю не соответствовали черный молотый перец «Приправка» (изготовитель — частное предприятие «Парфюм», город Харьков, Украина) и китайский зеленый чай с ароматом саусепа SOURSOP (изготовитель АО «Мономах», Броварский район, Киевская область, Украина).



Также госсаннадзор запретил продажу формы для выпечки торговой марки Euroshop (24 см) и столовые вилки из нержавеющей стали из Китая. Эти предметы не соответствовали установленным требованиям безопасности по санитарно-химическим показателям (превышение показателя миграции железа в 5% растворе поваренной соли).



По выявленным фактам несоответствия продукции установленным требованиям безопасности саннадзором Гомельской области приняты исчерпывающие меры по изъятию ее из реализации и недопущению дальнейшего обращения.