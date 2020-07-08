ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сотни туристов съезжаются на цветущие луга в Италии, которые напоминают картины импрессионистов

08.07.2020 12:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сотни туристов съезжаются на цветущие луга в Италии, которые напоминают картины импрессионистов

Немного ярких красок из Италии, где цветение горных растений напоминает картины импрессионистов.

А ведь распустились всего лишь сорняки. Но зрелище настолько живописное, что посмотреть на цветущие луга съезжаются туристы со всех уголков страны. Маки,  маргаритки, ромашки, васильки – специально их здесь никто не сеял. Они сами облюбовали чечевичное поле. Но фермеры отказались от прополки – сорняки служат опорой для хрупких стеблей чечевицы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немного ярких красок из Италии, где цветение горных растений напоминает картины импрессионистов. А ведь распустились всего лишь сорняки. Но зрелище настолько...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко проиграл Бабарико: рассчитан рейтинг президента среди 7 млн беларусов в сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика