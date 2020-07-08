|
Сотни туристов съезжаются на цветущие луга в Италии, которые напоминают картины импрессионистов
Источник материала: ОНТ
Немного ярких красок из Италии, где цветение горных растений напоминает картины импрессионистов.
А ведь распустились всего лишь сорняки. Но зрелище настолько живописное, что посмотреть на цветущие луга съезжаются туристы со всех уголков страны. Маки, маргаритки, ромашки, васильки – специально их здесь никто не сеял. Они сами облюбовали чечевичное поле. Но фермеры отказались от прополки – сорняки служат опорой для хрупких стеблей чечевицы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немного ярких красок из Италии, где цветение горных растений напоминает картины импрессионистов. А ведь распустились всего лишь сорняки. Но зрелище настолько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)