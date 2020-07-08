Сходство поражает. Вот как выглядит младшая дочь Адриано Челентано

Источник материала: СТВ

Наверняка вам знаком Адриано Челентано. Этот харизматичный актёр прославился после роли в популярном фильме «Укрощение строптивого». Кинокартина мало кого оставила равнодушным, ведь где это видано, чтобы 25-летняя девушка сама пыталась завязать отношения с 40-летним фермером?

О жизни ныне 82-летнего Челентано известно немало, а вот о его детях редко можно услышать. Нам стало интересно, как сложилась жизнь младшей дочери Адриано.

Розалинда родилась 15 июля 1968 года. В детстве она любила рисовать. Девушка добилась таких успехов в своём хобби, что позже проводились выставки её работ.



Фото: instagram.com/adriano_celentano_fan_page

По словам младшей дочери Челентано, мать воспитывала её вместе с братом и сестрой в строгости. Вероятно, это стало одной из причин того, почему Розалинда в 18 лет ушла из дома. Девушка полгода жила на улице.



Фото: Getty Images / J. Vespa

В 20 лет Розалинда дебютировала в итальянской комедии «Поезд со сливками». Следующий фильм с участием дочери Адриано вышел на экраны через пять лет. После этого актриса начала относительно регулярно сниматься в кино.



Фото: Facebook / Rosalinda Celentano Fans

Самой известной ролью Розалинды является сатана в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы». Что интересно, за эту роль актриса не взяла денег, она просто хотела показать, насколько важна для неё работа.



Фото: кадр из фильма «Страсти Христовы»

Сейчас Розалинда живёт в Милане и продолжает сниматься в фильмах. С родителями у актрисы сложные отношения, но семья старается лучше понять друг друга.



Фото: Facebook / Rosalinda Celentano Fans