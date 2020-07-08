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Утонул двукратный чемпион мира из Австралии. Он нес флаг на Олимпиаде в Сочи

08.07.2020 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двукратный чемпион мира в сноубордкроссе Алекс Пуллин погиб в австралийском курортном городе Голд-Кост. Об этом сообщает lenta.ru.


Фото из Facebook Алекса

По информации источника, спортсмен утонул во время подводной охоты. Австралийца обнаружили другие дайверы в бессознательном состоянии и без кислородной маски. Ему оказывали экстренную помощь в течение 45 минут, прежде чем констатировать смерть.

При этом на теле Пуллина не было обнаружено видимых травм. Уточняется, что сноубордист был опытным подводным охотником, но мог утонуть в результате внезапно возникших проблем со здоровьем.

Пуллин стал чемпионом мира в 2011 и 2013 годах. Кроме того, он был знаменосцем сборной Австралии на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

 
 
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