Утонул двукратный чемпион мира из Австралии. Он нес флаг на Олимпиаде в Сочи

Источник материала: Tut.by

Двукратный чемпион мира в сноубордкроссе Алекс Пуллин погиб в австралийском курортном городе Голд-Кост. Об этом сообщает lenta.ru.



Фото из Facebook Алекса

По информации источника, спортсмен утонул во время подводной охоты. Австралийца обнаружили другие дайверы в бессознательном состоянии и без кислородной маски. Ему оказывали экстренную помощь в течение 45 минут, прежде чем констатировать смерть.

При этом на теле Пуллина не было обнаружено видимых травм. Уточняется, что сноубордист был опытным подводным охотником, но мог утонуть в результате внезапно возникших проблем со здоровьем.

Пуллин стал чемпионом мира в 2011 и 2013 годах. Кроме того, он был знаменосцем сборной Австралии на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.