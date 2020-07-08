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В Слуцке молодая женщина выпала из окна
08.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
4 июля в 4.58 в Слуцкий РОВД поступило сообщение от дежурной медсестры приемного отделения Слуцкой ЦРБ о том, что к ним доставлена гражданка А. 1997 г.р. с диагнозом: сочетанные травмы, травматический шок.
Как сообщили
Ранее А. уже высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.
В настоящее время женщина находится в реанимационном отделении Слуцкой ЦРБ.
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4 июля в 4.58 в Слуцкий РОВД поступило сообщение от дежурной медсестры приемного отделения Слуцкой ЦРБ о том, что к ним доставлена гражданка А. 1997 г.р. с диагнозом:...
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