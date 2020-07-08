В Слуцке молодая женщина выпала из окна

Источник материала: Слуцк Город





4 июля в 4.58 в Слуцкий РОВД поступило сообщение от дежурной медсестры приемного отделения Слуцкой ЦРБ о том, что к ним доставлена гражданка А. 1997 г.р. с диагнозом: сочетанные травмы, травматический шок.

Как сообщили «Слуцкому краю» в отделе внутренних дел Слуцкого райисполкома, по опросу свидетелей и очевидцев произошедшего установлено, что А., находясь в гостях, после распития спиртных напитков и последующей ссоры с супругом на почве ревности, желая покончить жизнь самоубийством, выбросилась из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.

Ранее А. уже высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

В настоящее время женщина находится в реанимационном отделении Слуцкой ЦРБ.