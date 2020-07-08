Пока одни предприятия из-за пандемии несут убытки, другие напротив – открывают новые производства и уже со старта считают прибыль. Специалисты уверяют, в кризис тоже можно зарабатывать, тут главное – найти свою нишу. Новый цех по окорке древесины открылся под Гродно лишь месяц назад, а первая партия товара уже на пути в Великобританию к заказчику, сообщает ГродноПлюс.

Илья Видук, главный инженер волковысского лесхоза:

Это практически 100% экспортоориентированная продукция. Ее приобретают такие страны как Великобритания, Германия, Литва, Латвия. Используются они для сельскохозяйственных нужд: для выращивания винограда, а также для огораживания придорожных полос.

Линия по обработке древесины, запущенная в Волковысском лесхозе, это пример того, как можно делать доходы из отходов. Ведь в качестве сырья в цехе используют самую верхушку дерева, которая редко является востребованной на других видах деревообработки. На линию укладывают необработанные колья, себестоимость которых не превышает 15 долларов за куб, а вот с конвейера колья сходят гладкими и изрядно подорожавшими. Один куб покупатели из Европы приобретают за 100 долларов. При этом недостатка в клиентах нет. Рынок кольев является довольно специфическим, конкуренция хотя и есть, но заказчиков подкупает качество белорусской древесины, которая становится отменным материалом для формирования элитных виноградников.

Сырье для данной линии произрастает и заготавливается на рубках промежуточного пользования. Приобретается предприятием через биржевые торги. Заготавливается в основном нашим предприятием. Поставляется на склад и путем окорки древесины получаются вот такие колья деревянные.