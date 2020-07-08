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Беларус увидел свою поддельную подпись за кандидата, которого вообще не знает: что было дальше

08.07.2020 14:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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58-летний минчанин Олег Зыль внезапно обнаружил, что подписался за выдвижение «какой-то» Плащинской Татьяны Ивановны, которая была кандидатом на включение в состав участковой избирательной комисси. Олег утверждает, что не оставлял подписи ни за какую Татьяну Плащинскую, он ее не знает, и кто-то просто подделал автограф мужчины, а также внес в подписной лист его личные данные. 

Плащинскую, кстати, успешно избрали в состав комиссии участка для голосования в Заводском районе Минска. А Зыль уже подал заявление в милицию. Минчанин винит женщину в грубых нарушениях его прав и избирательного процесса. Он просит, чтобы милиция проверила появление поддельной подписи и наказала тех, кто к этому причастен.

 
Теги: Минск
 
 
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58-летний минчанин Олег Зыль внезапно обнаружил, что подписался за выдвижение «какой-то» Плащинской Татьяны Ивановны, которая была кандидатом на включение в...
 
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