Беларус увидел свою поддельную подпись за кандидата, которого вообще не знает: что было дальше

Источник материала: KYKY

58-летний минчанин Олег Зыль внезапно обнаружил, что подписался за выдвижение «какой-то» Плащинской Татьяны Ивановны, которая была кандидатом на включение в состав участковой избирательной комисси. Олег утверждает, что не оставлял подписи ни за какую Татьяну Плащинскую, он ее не знает, и кто-то просто подделал автограф мужчины, а также внес в подписной лист его личные данные.

Плащинскую, кстати, успешно избрали в состав комиссии участка для голосования в Заводском районе Минска. А Зыль уже подал заявление в милицию. Минчанин винит женщину в грубых нарушениях его прав и избирательного процесса. Он просит, чтобы милиция проверила появление поддельной подписи и наказала тех, кто к этому причастен.