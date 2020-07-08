Источник материала: Новости Волковыска

Стартовал очередной чемпионат области по футболу. Десять команд Гродненщины изьявили желание поучаствовать, две из них представляют наш район - «Смена» из Волковыска и «Цементник» из Красносельского.

«Смена» первую свою игру провела в гостях, соперником были неуступчивые «Мосты». Начало игры было за хозяевами, сменовцы же неплохо контратаковали и уже на 11-й минуте игры получили право на пробитие пенальти, увы, подошедший к мячу Павел Протасевич не пробил кипера мостовчан Виталия Василенко, а на добивании вообще послал мяч мимо цели.

Неманцы продолжили наступление, одна из атак увенчалось голом головой нападающего мостовчан Вадима Хильмановича на 28-й минуте. Волковычане не стали мирится с результатом и перешли в наступательные действия, но так ничего не создав, ушли на перерыв побежденными.

Во второй половине встрече команда преобразилось, наверняка этому поспособствовали замены и новые указание от главкома волковычан Евгения Савостьянова. Отрадно, что руку к этому приложили старожилы волковыаского футбола. Сначала Дмитрий Ламан замкнул прострел на дальней от партнера, сравняв счет 1:1.

Затем тоже проделал вышедший минутой ранее на замену Александр Урбан 1:2. «Смена» контролировала ход событий на поле, транжирил сумасшедшие моменты Геннадий Костюкевич.

За одну минуту компенсированного времени до конца встречи мостовчане получили право на штрафной удар с 35 метров. Подошедший к мячу Хильманович пробил очень здорово, мяч плотно пронзил стенку сменовцев и влетел ворота 2:2.

Неманцы оказались неуступчивым борцом, но футбол ошибок не прощает, итоговый счет 2:2 устроил больше мостовчан и пришедших поболеть за них зрителей, которых в праздничный день пришло не мало.

«Цементник» так и не стартовал, гости из Щучина перенесли игру. Старт красносельчан намечен на 12 июля, где нас с вами ждет волковысское дерби.