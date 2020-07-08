Источник материала: Новости Волковыска

✅ Самые верные гадания и обряды на замужество на Ивана Купала, а также что делать с венками и росою читайте в материале.

Ивана Купала в 2020 году празднуется плавно и с огоньком в ночь с 6 на 7 июля.

Наши предки отмечали его в день летнего солнцестояния – 21 июня. Поэтому и стихии у праздников общие – огонь (Солнце-Купайло) и вода (именно на богине Воды, по легенде, бог Солнца женился в день летнего солнцестояния).

Именно с этими стихиями и связаны основные ритуалы и обряды Ивана Купала: прыжки через костер и пуск венков. В обоих случаях делают это не просто так – а ради исполнения своего желания.

Плетение венков на Иван Купала – как сделать это правильно

В современном мире венок на Ивана Купала можно купить – но магических свойств от него в таком случае ждать не стоит. Считается, что судьбу девушке предсказывает лишь тот венок, который она сплела собственноручно – вплетя в него свою ауру, мысли и желания.

Поэтому и плести венок в ночь на Ивана Купала нужно только с позитивным настроем. А само желание проговаривать в настоящем времени: будто оно уже исполнилось.

Иван Купала – время сбора трав, причем целебных. Считается, что все полезные свойства растений усиливаются в эту ночь.





Именно из целебных трав и плетут купальский венок. Причем наименований трав, вплетенных в венок, должно быть ровно 12.

К таковым в наших широтах относятся:

мать-и-мачеха – считается наиболее "приворотным" цветком,

ромашка,

календула,

аир,

девясил,

зверобой,

каллизия,

мелисса,

мята,

пустырник,

подорожник,

облепиха,

солодка,

тысячелистник,

шалфей и другие.

Целебна и крапива – но одновременно очень жгучая. Так что этот вариант – разве что для поклонниц "50 оттенков…".

Если не набралось 12-ти трав, то можно, на крайний случай, добавить пару веточек шиповника, брусники и малины.

Считается, что именно такой венок предскажет судьбу честно.

Гадание на Ивана Купала с венком

Гадание с венком и приметы на Ивана Купала для незамужних тесно связаны.

Правильно сплетенный венок пускают по реке:

коль венок уплывет дальше всех, то его обладательница будет до следующего праздника всех остальных счастливее;

коль утонул венок – на свадьбу в этом году рассчитывать не стоит;

дольше всех горящая свеча, закрепленная на венке, предвещает долгую жизнь.

В ряде регионов есть еще одно уточнение:

если пристал венок к противоположному берегу – будет жених не из родных мест, может, и вовсе иностранец;

если прибило назад к берегу, от которого пускали – найдет девушка счастье с кем-то из местных.





Есть и просто гадание с венком на желание в ночь на Ивана Купала. Пока плетут венок – мысленно визуализируют свое желание (самое-самое).

Потом венок также пускают по реке и не спускают с него глаз:

если венок уплыл далеко, скрылся с глаз, не утонув – сбудется желание;

если увидели, как тонет венок – увы, но нет;

если надолго замер посередине реки – жизнь в этом году будет спокойная, застойная в чем-то, но без потрясений.

Существует и гадание с венком на Ивана Купала на суженого. Для этого понадобится совместное фото с бойфрендом.

Фото крепят к венку, тот традиционно пускают по воде и смотрят:

утонул венок – жди измены и/или расставания;

если в воде начинает расплетаться – то предложения руки и сердца ждать не стоит;

приплыл венок к берегу – присматривай, мол, свадебное платье.

Обряды на замужество на Ивана Купала

Первый способ . Самым верным обрядом на замужество на Ивана Купала в старину считался бег вокруг ржаного поля. Но, конечно, при выполнении определенных условий.

Девушка должна раздеться наголо и обежать вокруг ржаного поля трижды. Считалось, что после этого милый уже не выкинет красотку из мыслей и непременно посватается.

Второй способ . Искупаться в не стоячей воде (чаще всего купались в реке) – в белой рубашке и непременно в полночь.

Третий способ . Под подушку кладут сорванный в ночь на Ивана Купалу подорожник, сказав: "Цветок у дороги, суженый – на пороге. Покажи мне его". Разговаривать после этого больше в эту ночь нельзя. Считается, что после этого суженый приснится обязательно.

Четвертый способ . Нужно в ночь на Ивана Купала, не глядя и не считая, нарвать цветов и трав. На ночь их кладут под подушку – а утром пересчитывают. Если разных растений оказалось 12 наименований, то, мол, свадьбе в этом году точно быть.

Есть и просто обряд на счастье на Ивана Купала. Нужно вылить на себя в полночь ведро воды со словами: "Купала-Купала, дай мне много – не мало: счастья, удачи, чтобы стал(а) я богаче". Но помните: вытираться после этого нельзя – нужно так обсохнуть (благо погода позволяет).

Когда прыгают через костер на Ивана Купала и гадания на костер

По поверьям, прыгать через костер нужно в ночь на Ивана Купала, то есть с 6 на 7 июля. Прыгают либо парами – чтобы усилить любовь и защитить отношения от напастей; либо, если пары нет, в одиночку – просто для привлечения здоровья и удачи.





Женщины, у которых долго не было детей, через костер на Ивана Купала прыгают, чтобы излечиться от бесплодия.

Считается, что купальский огонь очищает человека не только от болезней, но также от бед, нищеты и неудач.

С прыжками через костер на Ивана Купала связан и ряд примет:

если прыгнуть трижды – заработаешь себе здоровье, счастье, благополучие и удачу на весь год;

если споткнулся при прыжке – это к болезни;

если разворотил ногой огонь – жди неприятностей в семье.

Роса на Ивана Купала

Не только травы и огонь приобретали целебные, магические свойства на Ивана Купала – но также и вода.

В первую очередь на Ивана Купала, утром 7 июля, можно сделать ритуал омоложения утренней росой. Также купальской росой лечат в народе болезни глаз и болезни кожи (особенно лица).

Полезными для здоровья считались и просто купания – в реке ли, в бане – в этот день.

Ритуал омоложения утренней росой

Нужно взять белую (ранее не используемую) марлю. На рассвете выйти на природу (то есть подальше от машин – в тот же парк хотя бы) и разложить марлю на траве или поверх других растений.

Через полчаса можно снимать марлю, она уже напитается росой.

Чтобы придать лицу молодость, свежесть и красоту, надо делать компрессы из этой марли, свернув ее в 4-5 слоев. После чего не протирать ничем лицо в течение 3-х часов.

Ритуал с солнечной энергией

Рассвет в этот день желательно встретить на природе: в лесу, парке или на даче.

После того, как диск Солнца полностью покажется над горизонтом, нужно встать на землю босыми ногами, лицом к светилу. Расслабиться и закрыть глаза. Прочувствовать как от земли поднимается вверх теплый поток энергии, наполняя полностью все тело.

Если правильно работать с энергиями вы еще не умеете – то просто представляйте, как через вас идет волна тепла до макушки.

Напитывать тело энергией нужно около 30 минут. Испытывать при этом легкое головокружение и раскачивание – это нормально. Это признак наполнения ауры энергией.

После этого поднять руки вверх, разведя в стороны вверх ладонями. Затем попросить у Солнца сил. Смотрить нужно в сторону Солнца, но не прямо на него (это опасно). Принимать солнечную энергию нужно с благодарностью.

Ритуал на замужество

Тот самый цветок папоротника, который принято искать в ночь Ивана Купала, помогает не только с кладами, но и с делами сердечными.





Считалось, что девушка, которая на Ивана Купалу найдет заветный цветок, сможет приворожить любимого и приманить к себе счастье и удачу.

Если цветок папоротника не нашелся – использовали замену: венок из полевых цветов, особенно из растения иван-да-марья.

Также из целебных трав и цветов мастерили куколки-обереги. Их затем нужно было незаметно подложить в карман приглянувшегося парня. Считалось, что после этого юноша уже не устоит перед чарами красавицы – и их ждет свадьба.

Как снять порчу на Ивана Купала

Главная стихия праздника – огонь. Поэтому, во-первых, порчу можно "сжечь". Один из способов – сжечь белье, в котором спали накануне Ивана Купала.

Второй способ – с носовым платком. Белым носовым платком, которым еще ни разу не пользовались, вытирают нос, приговаривая: "Вам – откуп, мне – удача! Ненужное сгорит, счастье вернется!" После чего платок опять-таки сжигают в костре. При этом на "аутодафе" платка нужно смотреть, непременно думая при этом о чем-то хорошем.

Можно просто ментально выжечь из жизни все худое – пристально вглядываясь в пламя купальского костра и мысленно сжигая все беды.

Сам праздник считается временем нечистой силы. Поэтому отмечать его шли, положив за пояс головку чеснока – чтоб нечисть не взяла. А дом защищали, прикрыв крышу листьями лопуха – или выложив на подоконнике и на пороге крапиву.

И, как уже упоминалось, всю ночь не спали – чтоб не проспать каверзу от нечисти и вовремя среагировать.