Мировой океан очистили от пластика

Источник материала: Полымя

В мировом океане провели самую масштабную за всю историю чистку от пластика. Об этом сообщается на официальном сайте экспедиции Института океанских путешествий.





Специалисты на протяжении 48 дней в водах мирового океана между побережьями Калифорнии и Гавайев практически вручную собрали 103 тонны пластикового мусора и рыбацких сетей.

В Институте океанских путешествий отметили, что эта экспедиция — самая крупная за всю историю. Ранее масштабная уборка океана на протяжении 25 дней прошла в 2019 году.

Отмечается, что в мировой океан ежегодно попадает около 12,7 млн т отходов пластика.

Источник: БелТА