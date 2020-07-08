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Мировой океан очистили от пластика

08.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В мировом океане провели самую масштабную за всю историю чистку от пластика. Об этом сообщается на официальном сайте экспедиции Института океанских путешествий.

Мировой океан очистили от пластика

Специалисты на протяжении 48 дней в водах мирового океана между побережьями Калифорнии и Гавайев практически вручную собрали 103 тонны пластикового мусора и рыбацких сетей.

В Институте океанских путешествий отметили, что эта экспедиция — самая крупная за всю историю. Ранее масштабная уборка океана на протяжении 25 дней прошла в 2019 году.

Отмечается, что в мировой океан ежегодно попадает около 12,7 млн т отходов пластика.

Источник: БелТА

 
 
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В мировом океане провели самую масштабную за всю историю чистку от пластика. Об этом сообщается на официальном сайте экспедиции Института
 
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