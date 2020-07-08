В американском СМИ появилось описание вооружений, которое Индия размещает у китайской границы

Источник материала: Tut.by

После июньской эскалации индийско-китайского конфликта в Ладакхе, когда погибло несколько десятков человек, ВВС Индии начали регулярные ночные вылеты с использованием своих самых совершенных летательных аппаратов. Об этом пишет Military Watch.



Фото: military.com

Несмотря на более сильный ВПК Китая, индийские ВВС могут создать на этом участке локальное превосходство за счет наличия большего числа авиабаз вблизи границы. Для патрулирования района авиация Индии использует средний истребитель МиГ-29УПГ и ударный вертолет американского производства AH-64E Apache. По словам индийских пилотов, персонал подразделений Индийских ВВС отлично обучен, а ночные операции всегда могут застать противника врасплох.

Сегодня длина индийско-китайской разделительной линии составляет 3500 километров, она в основном проходит по гористой местности. Немногочисленный парк вертолетов AH-64E Apache ВВС Индии специально оптимизирован для полетов на большой высоте — при этом винтокрылые машины несут более мощное вооружение, чем китайские «коллеги» Z-10. МиГ-29УПГ также оптимален для работы в этом регионе — у него более высокий потолок, чем у Dassault Rafale, он легче, чем Су-30МКИ, и требует ВПП меньшей длины.

Как пишет издание, помимо этих вооружений, Индия планирует перебросить в район границы один или несколько батальонов ЗРК С-400, которые Россия согласилась оперативно поставить.

С китайской стороны индийцам могут противостоять также ЗРК С-400 и некоторое количество истребителей. Правда, большинство новейших самолетов и зенитных систем базируется очень далеко от Ладакха. Тем не менее, если КНР развернет здесь самолеты J-16, то они могут составлять значительную угрозу для соперника — современные ракеты «воздух-воздух» PL-15, мощные радары с АФАР и радиолокационная малозаметность могут стать большой проблемой для МиГов.

Вероятно, Индии придется быстро заменять самолеты на более новые МиГ-35 для сохранения превосходства или хотя бы паритета в регионе, отмечает Military Watch.