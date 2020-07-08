На Карла Маркса открылся итальянский ресторан с шеф-поваром сицилийцем

Источник материала: Tut.by

На днях на Карла Маркса, 25, открылся новый итальянский ресторан Da Claudio. В переводе с итальянского — «У Клаудио». Его шеф-повар и совладелец — итальянец Клаудио Роса, он давно живет в Беларуси и работал в La Scala Trattoria Ignazio и L’angolo Italiano. Теперь у шефа есть свой ресторан. Каким он получился и что там обязательно нужно попробовать — в материале.





«Улица Карла Маркса интеллигентная, тусовочная, но спокойная и в центре»

Шеф-повар Клаудио Роса в профессии около 48 лет. До того как приехал в Беларусь, долгое время работал в Великобритании, Латвии. Родом он из династии поваров с острова Сицилия. Его родной брат — шеф Иньяцио Роса, совладелец La Scala Trattoria Ignazio. В траттории вместе с братом одно время работал и Клаудио. Еще он отвечал за кухню в L’angolo Italiano и сотрудничал со Svobody.4.

Анна, креативный директор Da Claudio, говорит, что шефу с таким бэкграундом в Минске захотелось создать что-то свое. Хотя на Сицилии у него были свои рестораны.

Аннакреативный директор ресторана Da Claudio

— Если раньше Клаудио был причастен к кухне других ресторанов в нашем городе, то теперь у него есть свой. Несмотря на то, что у одного из братьев тоже есть проект, почерк у каждого шефа индивидуальный, многие ходят именно на Клаудио, — говорит собеседница.

Представительница ресторана рассказывает, что изначально открыться планировали весной, но эпидемиологическая ситуация внесла свои изменения. Сейчас, говорит она, все равно не лучший момент, но куда более удачный, чем в апреле.

— Мы постарались предусмотреть многие нюансы: расстояние между столиками — достаточное, весь персонал в перчатках и масках, везде стоят санитайзеры. И гостям изначально мы предлагаем присесть на летней террасе. Да и жители приловчились соблюдать нормы безопасности, это уже не вызывает паники.





В помещении, в котором открылся ресторан, раньше был банк. Поэтому работы, в том числе той, которой не видно, было сделано много. Документами и согласованиями занялись еще в январе, в апреле — ремонтом.

— Почему выбрали Карла Маркса? На этой улице сошлись все пазлы. Центр города, улица, с одной стороны, тусовочная, с другой — интеллигентная. Она отличается аудиторией от той же Зыбицкой и Октябрьской, на Карла Маркса годами сложившаяся спокойная атмосфера.

«В Минске много условно итальянских ресторанов»

Анна отмечает, что одна из главных особенностей ресторана Da Claudio, — аутентичность.

— Не будем лукавить, что в Минске много условно итальянских ресторанов. Есть такое веяние, что все, кто готовит пасту и пиццу, называют свою кухню итальянской.





Но создателям нового проекта хотелось, чтобы в Минске было больше ресторанов именно настоящей итальянской кухни.

— Объясню на примере. Если говорить о пасте карбонара, в заведениях так называемой итальянской кухни тальятелле или спагетти готовят в сливочном соусе. Хотя карбонара — это вовсе не про сливочный соус, соус там на желтках. Для многих это может быть непривычным, но послевкусие желтка, а не кислинка сливочного соуса, будет присутствовать.

В этом, говорит собеседница, и будет фишка — готовить так, как это делают в Италии.

— Клаудио часто выходит в зал, чтобы пообщаться с гостями, услышать их мнение о кухне. И, возможно, объяснить тем, кто не был в Италии и не пробовал классические блюда — те же "Цезарь" и карбонару — каков должен быть их настоящий вкус.



Клаудио Роса, шеф-повар и совладелец ресторана Da Claudio

В ресторане около 50 посадочных мест, он небольшой. Интерьер сделали в стиле итальянского дворика, чтобы у гостей было ощущение, будто они гостят у итальянской бабушки.

— У нас много кирпичной кладки, кованых элементов с потертостями, дерево, каретная обивка, много текстиля. Это создает уют. Мы рады, что получился камерный уголок Италии в самом центре Минска. Единственное, что мы еще хотим, — снаружи посадить виноградник, чтобы оплести им стены.

При этом никакой развлекательной программы «У Клаудио» не будет: новое место — исключительно про еду и разговоры.

— Хочется, чтобы к нам приходили большие семьи на ужины и особые праздники. В первые дни основная масса наших гостей — итальянцы, а открывал ресторан вместе с Клаудио посол Италии в Беларуси Марио Бальди. Для нас очень лестно, что те люди, которые точно знают, какая на вкус итальянская кухня, оставляют исключительно положительные отзывы. Не могу сказать, что мы ориентируемся только на них, но это высокая оценка качества нашей работы.

«Цены у нас выше среднего, но мы не траттория или кафе, а ресторан»

Меню хоть и выглядит немаленьким, но сам Клаудио настаивает, что это — сокращенная версия, ведь пока ресторан работает в тестовом режиме. Из всего списка Анна неожиданно выделяет не пиццу и не пасту, а средиземноморский суп. Это самая дорогая позиция (30 рублей), но, настаивает креативный директор, суп стоит того, чтобы его попробовать.

— Это прям вау, он великолепен. Большая порция (600 г), много разных морепродуктов, большое внимание уделяется бульону. Это визитная карточка Клаудио.





К слову, белорусского на кухне ресторана используется не так уж и много. По максимуму стараются закупать продукцию итальянского производства. Благодаря тому, что Клаудио давно живет в Беларуси и хорошо знает, что сюда поставляют и какие продукты лучше, с этим вопросом было проще. Что касается цен, их старались сделать не самыми высокими.

— Но, конечно, нужно понимать, что у нас не кафе и не траттория, а именно ресторан. Поэтому цены можно назвать скорее выше среднего, но это не потому что мы так захотели, у нас качество продуктов, квалифицированный персонал. Делать их ниже было бы неуместно.

Некоторые позиции из меню

пицца — от 10 рублей за "Маргариту", до 24 рублей за пиццу с лесными грибами и ветчиной, в среднем — 15 рублей

Спагетти по-сицилийски — 16 рублей

ризотто с белыми грибами — 24 рубля

зеленый гаспачо — 12 рублей

дорадо в морской воде — 28 рублей

креветки от шефа — 28 рублей

филе лосося под фисташковой корочкой — 25 рублей

медальоны с карамелизированным луком и клубникой — 26 рублей

утка конфи с яблочным соусом — 25 рублей





Анна говорит, что ресторанный бизнес один из самых сложных, завоевать любовь гостей — процесс небыстрый. Но о бизнес-планах представительница нового ресторана публично не говорит, повторяя еще раз мысль о том, что Da Claudio будет знакомить минчан с итальянской кухней и разрушать стереотипы, которые минчанам могла навязать «белорусская итальянская кухня».

— Чтобы когда минчане поедут путешествовать в Италию, они не говорили: «Что это? Это ж не пицца, где майонез?» — улыбается собеседница.

Ресторан Da Claudio / «У Клаудио» Где: ул. Карла Маркса, 25

Когда: c 12.00 до 23.00

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