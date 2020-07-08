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Ковалёв о первых годах независимости Беларуси: «Главная беда тех лет, что абсолютно отсутствовало государственное регулирование экономических процессов»

08.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе «В обстановке мира» эксперты оценили путь, который прошла Беларусь за годы независимости, и порассуждали о том, что ждёт страну в ближайшие пять лет.  

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Как выглядела экономика страны в 1994 году, что она из себя представляла?

Ковалёв о первых годах независимости Беларуси: «Главная беда тех лет, что абсолютно отсутствовало государственное регулирование экономических процессов»

Михаил Ковалёв, профессор кафедры аналитической экономики и эконометрии БГУ, доктор физико-математических наук:
Экономику той ситуации я хорошо ощущал, будучи экономическим советником спикера парламента Шушкевича. Поэтому я очень хорошо помню тот момент времени. В 1991 году мы провозгласили независимость, и к 1994 году наше производство общее – валовый внутренний продукт – упало почти на 40%. Это почти половину мы потеряли того, что имели в Советском Союзе. Понятно, что так упал и жизненный уровень, зарплата населения упала ниже 25 долларов. В магазинах не было ничего! Вводили «белочки», «зайчики», такие-сякие деньги, вводили талоны, чтобы купить хотя бы 100 грамм сливочного масла, ещё что-то. Ещё один эпизод вспомню: Чехии платили астрономические деньги за то, что она поставила какое-то зерно, чтобы мы могли произвести хлеб – хлеба даже не хватало.

Как правило, в статьях называют такую примитивную причину — разрыв хозяйственных связей. Вот разорвались в Советском Союзе хозяйственные связи, и я прямо должен буду сказать, что это, действительно, тоже верно. Но не это было главное. Главная была одна причина: во время горбачёвских реформ, потом, когда мы получили независимость, в экономике воцарился дух полной вседозволенности.

Вот как сейчас есть у нас такой журналист, Романчук, по-моему, его фамилия. Он призывает, что надо дать экономике жить так, как она есть. Вот тогда её оставили такой, какая она есть. Я честно и прямо скажу – парламент, хоть я был и советником председателя парламента, конечно, не мог тогда вмешиваться в экономическую жизнь, в этой ситуации невмешательство государства привело к одному: что каждый делал то, что он хотел. Председатели банков брали в своём банке кредит, и эти деньги вносили в уставной фонд, превращая банк в свой личный. И так далее, и так далее. Главная беда вот тех лет, что абсолютно отсутствовало государственное регулирование экономических процессов.

Также в программе эксперты обсудили:

– с чего начиналось становление белорусской государственности?

– как стране удалось выбраться из кризисной ямы?  

– почему, на первый взгляд, непопулярные меры сыграли на руку нашей социально-экономической политике?   

– почему прежде чем критиковать, нужно оглянуться на четвертьвековой белорусский путь?  

– какими достижениями за годы независимости можем гордиться?  

Смотрите 8 июля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Михаил Ковалев, Игорь Марзалюк

 
 
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Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе «В обстановке мира» эксперты оценили путь, который прошла Беларусь за годы...
 
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