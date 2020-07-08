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Ковалёв о первых годах независимости Беларуси: «Главная беда тех лет, что абсолютно отсутствовало государственное регулирование экономических процессов»
Источник материала: СТВ
Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Михаил Ковалёв, профессор кафедры аналитической экономики и эконометрии БГУ, доктор физико-математических наук:
Вот как сейчас есть у нас такой журналист, Романчук, по-моему, его фамилия. Он призывает, что надо дать экономике жить так, как она есть. Вот тогда её оставили такой, какая она есть. Я честно и прямо скажу – парламент, хоть я был и советником председателя парламента, конечно, не мог тогда вмешиваться в экономическую жизнь, в этой ситуации невмешательство государства привело к одному: что каждый делал то, что он хотел. Председатели банков брали в своём банке кредит, и эти деньги вносили в уставной фонд, превращая банк в свой личный. И так далее, и так далее. Главная беда вот тех лет, что абсолютно отсутствовало государственное регулирование экономических процессов.
Также в программе эксперты обсудили:
– с чего начиналось становление белорусской государственности?
– как стране удалось выбраться из кризисной ямы?
– почему, на первый взгляд, непопулярные меры сыграли на руку нашей социально-экономической политике?
– почему прежде чем критиковать, нужно оглянуться на четвертьвековой белорусский путь?
– какими достижениями за годы независимости можем гордиться?
Смотрите 8 июля в 20.30 на СТВ.
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Ковалёв о первых годах независимости Беларуси: «Главная беда тех лет, что абсолютно отсутствовало государственное регулирование экономических процессов»
Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе «В обстановке мира» эксперты оценили путь, который прошла Беларусь за годы...
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