На дорогах Беларуси скоро появятся машины с зелеными номерами

Источник материала: Myfin

Фото: belorusneft.by

В компании также сообщили, то уже сегодня электрозаправочные станции «Белоруснефти» могут обслуживать до 9 тыс. электрокаров.

Как отметил заместитель гендиректора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик, сейчас электромобилисты могут свободно перемещаться по Беларуси, не опасаясь, что их машина может разрядиться. По его словам, в сети ЭЗС MALANKA максимальное расстояние между заправками не превышает 150 километров. Сейчас в Беларуси свыше 260 ЭЗС, до конца 2020 года появится еще около 120 быстрых заправок.

Появилась информация, что при регистрации электромобилей будут выдавать зеленые номера, чтобы эти транспортные средства выделялись на дороге. Подробности в ГАИ пока не сообщают.

Но в интернете уже появились фото с новыми номерами, выданными в Беларуси, в частности, фото одного из зеленых номеров, выданного МРО ГАИ Минской области.

Скриншот фото одного из зеленых номеров, выданного МРО ГАИ Минской области

Что это значит?

Беларусь по примеру европейских стран обозначит электрокары зелеными номерами. Это позволит визуально определять электрокары. В Беларуси для владельцев электротранспорта предусмотрен ряд льгот. Благодаря зеленому номеру будет, к примеру, понятно, почему водитель не заплатил за парковку или движется по полосе для общественного транспорта, пишет TUT.BY.

Согласно указу, стимулирующему использование электромобилей в Беларуси, владельцы электрокаров освобождены от дорожного налога, платы за парковки. Белорусам также не надо платить растаможку и НДС при самостоятельном ввозе электромобилей для личного пользования.

Президент страны Александр Лукашенко заявил 7 июля на встрече с активом города Минска: «Одна из основных задач, которую мы решим в будущей пятилетке, - это переход на электромобили. Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать».

Фото: government.by (из архива)