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С бассейном на улице, тренажером, спа-зоной и кинозалом. В Зацени продается интересный коттедж
Источник материала: Tut.by
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В объявлении сообщается, что дизайнерский ремонт с реконструкцией дома завершен 4 года назад, вся мебель и техника в идеальном состоянии, все останется новым владельцам.
По дому разведены и работают все необходимые системы: приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование, отопление и подогрев полов, компьютерная сеть, домофон, сигнализация, видеонаблюдение. По всем этажам разведены трассы для подключения встроенного пылесоса.
В доме четыре уровня, общая площадь 421 м2. На первом этаже расположились прихожая с гардеробной и выходом в гараж. Просторная гостиная и кухня с выходом на террасу. Игровая комната и комната для гостей, санузел.
На втором — кабинет с камином (высота потолков 3,5 метра), большая гардеробная, две детские и ванная комната. Здесь же находится спальня с красивым видом на окрестности и отдельной ванной комнатой.
Большую часть третьего этажа занимает многофункциональный спортивный зал с беговой дорожкой и различными тренажерами.
В цокольном этаже кроме теплого гаража на два автомобиля и мастерской расположилась спа-зона. В ней находятся инфракрасная сауна, ванна-джакузи, скамья для отдыха с подогревом, санузел, душ. Также в цоколе расположена котельная, системы очистки и обогрева воды в бассейне, система очистки водопроводной воды и овощехранилище.
На 21,5 сотки достаточно места и для активных игр — например для футбола. Участок находится на возвышенности, граничит только с одним участком. Есть открытая парковка на 4 автомобиля. Территория контролируется системой видеонаблюдения.
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