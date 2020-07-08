С бассейном на улице, тренажером, спа-зоной и кинозалом. В Зацени продается интересный коттедж

Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал « Будни риелтора » обратил внимание на интересный объект недвижимости в элитном минском районе Зацень. Это роскошный коттедж, в котором «развлекательная инфраструктура шире, чем во многих городах Беларуси». Чем он так примечателен и сколько стоит?





В объявлении сообщается, что дизайнерский ремонт с реконструкцией дома завершен 4 года назад, вся мебель и техника в идеальном состоянии, все останется новым владельцам.



Фото: avangard-n.by

По дому разведены и работают все необходимые системы: приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование, отопление и подогрев полов, компьютерная сеть, домофон, сигнализация, видеонаблюдение. По всем этажам разведены трассы для подключения встроенного пылесоса.



Фото: avangard-n.by

В доме четыре уровня, общая площадь 421 м2. На первом этаже расположились прихожая с гардеробной и выходом в гараж. Просторная гостиная и кухня с выходом на террасу. Игровая комната и комната для гостей, санузел.









На втором — кабинет с камином (высота потолков 3,5 метра), большая гардеробная, две детские и ванная комната. Здесь же находится спальня с красивым видом на окрестности и отдельной ванной комнатой.









Большую часть третьего этажа занимает многофункциональный спортивный зал с беговой дорожкой и различными тренажерами.









Есть здесь место и для отдыха — отдельный кинозал с выходом на открытую террасу.



Фото: avangard-n.by



Фото: avangard-n.by

В цокольном этаже кроме теплого гаража на два автомобиля и мастерской расположилась спа-зона. В ней находятся инфракрасная сауна, ванна-джакузи, скамья для отдыха с подогревом, санузел, душ. Также в цоколе расположена котельная, системы очистки и обогрева воды в бассейне, система очистки водопроводной воды и овощехранилище.









На участке посетителей ждут приятные сюрпризы в виде открытого бассейна (5,9×6,6 м) с подогревом и системой очистки. Возле него оборудована зона отдыха, установлена подсветка, уличная акустическая система.



Фото: avangard-n.by

На 21,5 сотки достаточно места и для активных игр — например для футбола. Участок находится на возвышенности, граничит только с одним участком. Есть открытая парковка на 4 автомобиля. Территория контролируется системой видеонаблюдения.









Стоимость же этого коттеджа — 2 110 600 рублей.