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ГрГУ имени Янки Купалы будет готовить специалистов для юридической сферы Республики Узбекистан

08.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ГрГУ имени Янки Купалы будет готовить специалистов для юридической сферы Республики Узбекистан

Соглашение о реализации совместной образовательной программы подписано ректорами ГрГУ имени Янки Купалы и Ташкентского государственного юридического университета, сообщает grsu.by.

ГрГУ имени Янки Купалы будет готовить специалистов для юридической сферы Республики Узбекистан

Церемония подписания соглашения состоялась в режиме онлайн. В начале мероприятия, обращаясь к представителям Ташкентского государственного юридического университета, ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко отметила:

– Мы все-таки рассчитываем на скорую встречу в стенах нашего университета, чтобы вы смогли воочию убедиться, что мы гостеприимны, профессиональны и готовы к сотрудничеству не только онлайн.

В свою очередь, ректор Ташкентского государственного юридического университета Рахим Хакимов выразил искреннюю заинтересованность в ближайшее время более близко ознакомиться с тем, как организован образовательный процесс в Купаловском университете. Также он рассказал, что уже имеет представление об определенных достижениях купаловцев в области образования и науки и приятно впечатлен результатами плодотворной деятельности гродненских коллег.

ГрГУ имени Янки Купалы будет готовить специалистов для юридической сферы Республики Узбекистан

– Очень рад, что первым нашим партнером в Республике Беларусь станет именно Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, – отметил Рахим Хакимов. – Надо сказать, что в последнее время между нашими государствами на самом высоком уровне налажено взаимовыгодное сотрудничество. И это хороший стимул для развития взаимоотношений между учреждениями высшего образования Беларуси и Узбекистана.

Ирина Китурко поблагодарила Рахима Хакимова за высокую оценку деятельности Купаловского университета и выразила уверенность, что поставленные сегодня подписи вскоре будут подкреплены конкретными делами и достижениями в организации совместного образовательного процесса. Как прозвучало во время встречи, для ГрГУ имени Янки Купалы это также первый опыт сотрудничества с коллегами из Узбекистана в подготовке специалистов для юридической сферы.

ГрГУ имени Янки Купалы будет готовить специалистов для юридической сферы Республики Узбекистан

Совместная образовательная программа «3+1» предусматривает, что обучение будущих юристов будет проходить на базе двух учреждений образования: ГрГУ имени Янки Купалы и Ташкентского государственного юридического университета. На 1, 2 и 4 курсах иностранные студенты будут получать образование в стенах Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В то время как программу 3 курса они будут осваивать в Узбекистане – на базе Ташкентского государственного юридического университета.

ГрГУ имени Янки Купалы будет готовить специалистов для юридической сферы Республики Узбекистан

Поставив электронные подписи и закрепив тем самым озвученные условия соглашения, Ирина Китурко и Рахим Хакимов выразили уверенность в удачной реализации совместной образовательной программы между двумя университетами.

grsu.by

 
 
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Соглашение о реализации совместной образовательной программы подписано ректорами ГрГУ имени Янки Купалы и Ташкентского государственного юридического...
 
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