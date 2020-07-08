О пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Порядок установления и выплаты пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь (далее – пенсия за особые заслуги) регулируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 1993 г. № 185.

Пенсия за особые заслуги устанавливается Комиссией по установлению пенсий за особые заслуги при Совете Министров Республики Беларусь (далее – Комиссия).

Право на пенсию за особые заслуги имеют граждане, проживающие на территории Республики Беларусь, получающие пенсию по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет в соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» или пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь».

У граждан, получающих пенсию по возрасту или за выслугу лет, такое право возникает по достижении общеустановленного пенсионного возраста, а получающих пенсию по инвалидности – независимо от возраста.

Пенсия за особые заслуги устанавливается:

Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда;

гражданам, награжденным орденами Отечества трех степеней, орденами «За службу Родине» трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней;

гражданам, награждённым тремя и более орденами Республики Беларусь и (или) СССР;

женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной из следующих государственных наград СССР или Республики Беларусь: орденом Матери, медалью «Медаль материнства», орденом «Материнская слава», орденом «Мать-героиня»;

гражданам, удостоенным почетных званий Республики Беларусь, БССР или СССР (народный, заслуженный);

лауреатам Государственных премий Республики Беларусь, БССР, Ленинской и Государственной премий СССР;

гражданам, занимавшим высшие государственные должности Республики Беларусь, членам Правительства Республики Беларусь, председателям облисполкомов и Минского горисполкома – после прекращения ими работы в указанных должностях;

победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионам мира и Европы;

командирам, комиссарам, начальникам штабов партизанских бригад и отрядов.

Пенсия за особые заслуги не устанавливается гражданам, имеющим судимость.

Пенсия за особые заслуги устанавливается в размере пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет, назначенной пенсионеру в соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» или законодательством о государственной службе в Республике Беларусь, и повышения за особые заслуги.

Размер повышения за особые заслуги определяется Комиссией в каждом конкретном случае с учетом заслуг гражданина, которому устанавливается пенсия за особые заслуги, и не может превышать 250 процентов минимального размера пенсии по возрасту.

Справочно: минимальный размер пенсии по возрасту с 1 мая 2020 г. составляет 61 руб.70 коп. (25 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь за два последних квартала).

Размер пенсии за особые заслуги может быть пересмотрен Комиссией в части увеличения размера повышения за особые заслуги при появлении новых (дополнительных) вышеперечисленных сведений об особых заслугах гражданина, а также при награждении гражданина орденом или медалью Республики Беларусь (за исключением юбилейной).

Справочно: В Несвижском районе на 1 июля 2020 г. получателями пенсий за особые заслуги являются 26 человек.

По вопросам, касающимся установления (пересмотра размера) пенсии за особые заслуги, необходимо обращаться в отдел пенсионного и материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома, телефоны: 5-90-82, 5-54-52, 5-19-28, 5-15-73.

Заместитель начальника управления – начальник отдела пенсионного и материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и

социальной защите Несвижского райисполкома Т.В.Мухлынина