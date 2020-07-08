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Выявлены нарушения ряда организаций и служб в работе с коммунальными отходами

08.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На заседании коллегии Комитета государственного контроля Минской области рассмотрены результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросу организации захоронения коммунальных отходов.

По оценке Комитета, в области созданы все предпосылки для полной реализации мероприятий Концепции создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения (утверждена постановлением Сов-мина от 23.10.2019 № 715), предусматривающих вывод из экс-плуатации до 31 декабря 2021 г. всех мини-полигонов для захоронения ТКО (за 2019 год рекультивированы 23 мини-полигона ТКО, на 2020 год запланирована рекультивация 12 мини-полигонов).

Вместе с тем, как отмечено на коллегии, в ряде случаев недостаточное качество проведенных при рекультивации работ не позволяет в дальнейшем эффективно использовать данные земельные участки в хозяйственной деятельности, в результате отдельные из них зарастают сорной растительностью, а на некоторых образуются стихийные свалки отходов.

По официальным данным в столичном регионе расположено 54 функционирующих объекта захоронения отходов субъектов хозяйствования Минской области (33 полигона и 21 мини-полигон) и 20 закрытых объектов захоронения отходов, подлежащих рекультивации.

При этом выявлены случаи фактического использования закрытых и не функционирующих по отчетным данным полигонов, а на территории ряда районов полигоны по захоронению отходов размещались на земельных участках без правоудостоверяющих документов.

Контрольными мероприятиями обозначен ряд нарушений законодательства: несоблюдение установленного порядка учета принимаемых на полигон отходов; неполная уплата налога на землю и несвоевременное возмещение экологического налога; факты захоронения вторичных материальных ресурсов; отсутствие постоянного радиационного дозиметрического контроля поступающих отходов; загрязнение твердыми коммунальными отходами прилегающих к полигонам территорий (земли гослесфонда, сельскохозяйственного назначения) и другие.

Коллегией Комитета обращено внимание местных исполнительных и распорядительных органов на недостаточную работу по заключению и исполнению договоров на вывоз отходов, что, по мнению Комитета, способствует образованию несанкционированных свалок. Кроме того, указано на имеющиеся проблемы с соблюдением норм противопожарной безопасности и возмещением вреда, причиненного окружающей среде в результате указных возгораний (на объектах захоронения отходов в 14 районах области за 2017 — 2020 подразделениями МЧС зарегистрировано 44 случая возгорания площадью свыше 16 тыс. м).

Коллегией поручено местным исполнительным и распорядительным органам совместно с заинтересованными структурами принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.

Комитет госконтроля Минской области.


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На заседании коллегии Комитета государственного контроля Минской области рассмотрены результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросу организации...
 
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