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Трагедия в Кировске - 50-летнего мужчину засыпало землей, он погиб
Источник материала: БTИнцидент произошел накануне днем. Тело мужчины из-под слоя грунта доставали спасатели. Как сообщает МЧС, на улице Терешковой вели прокладку канализационной магистрали. Глубина траншеи доходила до 4 метров. На одном из участков и находился 50-летний рабочий, когда на него обрушился пласт земли.
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Инцидент произошел накануне днем. Тело мужчины из-под слоя грунта доставали спасатели. Как сообщает МЧС, на улице Терешковой вели прокладку канализационной...
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