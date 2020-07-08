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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трагедия в Кировске - 50-летнего мужчину засыпало землей, он погиб Инцидент произошел накануне днем. Тело мужчины из-под слоя грунта доставали спасатели. Как сообщает МЧС, на улице Терешковой вели прокладку канализационной...

Инцидент произошел накануне днем. Тело мужчины из-под слоя грунта доставали спасатели. Как сообщает МЧС, на улице Терешковой вели прокладку канализационной магистрали. Глубина траншеи доходила до 4 метров. На одном из участков и находился 50-летний рабочий, когда на него обрушился пласт земли.