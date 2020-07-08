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Трагедия в Кировске - 50-летнего мужчину засыпало землей, он погиб

08.07.2020 22:54 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент произошел накануне днем. Тело мужчины из-под слоя грунта доставали спасатели. Как сообщает МЧС, на улице Терешковой вели прокладку канализационной магистрали. Глубина траншеи доходила до 4 метров. На одном из участков и находился 50-летний рабочий, когда на него обрушился пласт земли.
 
 
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Инцидент произошел накануне днем. Тело мужчины из-под слоя грунта доставали спасатели. Как сообщает МЧС, на улице Терешковой вели прокладку канализационной...
 
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