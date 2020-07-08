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Неприятный запах перестанет беспокоить жителей Любани. Какими будут новые очистные сооружения?

08.07.2020 17:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Любани решают давнюю проблему с очистными сооружениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Неприятный запах перестанет беспокоить жителей Любани. Какими будут новые очистные сооружения?

Неприятный запах перестанет беспокоить жителей Любани. Какими будут новые очистные сооружения?

Ее неоднократно поднимали во время выездных приемов граждан. Жители много лет жалуются на неприятный запах. Местные власти занимаются этим делом несколько лет и, наконец, все сдвинулось с мертвой точки.

Неприятный запах перестанет беспокоить жителей Любани. Какими будут новые очистные сооружения?

Когда ждать свежего воздуха в райцентре и какие острые вопросы уже дошли до финиша, смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

Люди в материале: Екатерина Чичерова

 
 
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Новости Беларуси. В Любани решают давнюю проблему с очистными сооружениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ее неоднократно поднимали во время выездных...
 
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