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Неприятный запах перестанет беспокоить жителей Любани. Какими будут новые очистные сооружения?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Любани решают давнюю проблему с очистными сооружениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ее неоднократно поднимали во время выездных приемов граждан. Жители много лет жалуются на неприятный запах. Местные власти занимаются этим делом несколько лет и, наконец, все сдвинулось с мертвой точки.
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Новости Беларуси. В Любани решают давнюю проблему с очистными сооружениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ее неоднократно поднимали во время выездных...
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