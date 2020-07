VOKA проводит домашнюю онлайн-вечеринку с лучшими рок-хитами всех времен и народов

8 июля состоится еще одна онлайн-вечеринка VOKA Party. Для пользователей видеосервиса в прямом эфире самые популярные рок-композиции всех времен и народов исполнит кавер-бэнд «Янки».

Это будет уже шестая трансляция, которую VOKA бесплатно организует по средам для всех желающих, чтобы лето по-прежнему оставалось временем музыкальных фестивалей и танцевальных вечеринок, но уже в новом формате. В июне программа онлайн-концертов состояла из популярных песен разных десятилетий – от 1980 до 2020 года, а каждая дискотека июля будет посвящена уже конкретным направлениям.

Тема стрима 8 июля – это рок, так что зрители VOKA смогут устроить у себя дома вечеринку под хиты The Prodigy, Linkin Park, The Cranberries, Muse, Korn, Three Days Grace, «Би-2» и «Ляпис Трубецкой». А также выбрать три песни, которые музыканты исполнят по заявкам, отдав за них свой голос в специальном чате.