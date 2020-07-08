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Не было настойки календулы: в мозырской аптеке пьяный мужчина головой разнес витрину.

08.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Днем 6 июля на пульт районной охраны поступил сигнал из аптеки по улице Притыцкого. Прибывшему наряду милиции фармацевт рассказала, что пьяный мужчина поругался с посетителем, а затем разбил витрину. После этого он скрылся. Милиционеры по приметам нашли подозреваемого.

— Причиной агрессивного поведения стало отсутствие в продаже настойки календулы, которую периодически употребляют вместо алкоголя люди, злоупотребляющие спиртным, — рассказали в Мозырском РОВД.

Мужчину водворили в ИВС. По заключению медосвидетельствования, у него 2,4 промилле алкоголя. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело за хулиганство.
 
 
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В Мозыре пьяный мужчина разнес витрину в аптеке, сообщили в пресс-службе МВД.далее...
 
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