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«Чтобы каждый белорус пошёл в свой холодильник 1995 года и в сегодняшний, и увидел, что его жизненный уровень за эти годы вырос в пять раз»
Источник материала: СТВ
Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе
Михаил Ковалёв, профессор кафедры аналитической экономики и эконометрии БГУ, доктор физико-математических наук:
Это несмотря на то, что, действительно, последние годы – 4 последних года у нас из-за проблем в России наблюдается стагнация, и роста нет. Но ещё раз подчеркну, чтобы каждый белорус пошёл в свой холодильник 1995 года и в сегодняшний, и увидел, что его жизненный уровень за эти годы вырос в пять раз. Я ещё раз подчеркиваю, это статистика Международного валютного фонда. И мало у каких стран, за исключением Китая, такие темпы роста наблюдались.
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«Чтобы каждый белорус пошёл в свой холодильник 1995 года и в сегодняшний, и увидел, что его жизненный уровень за эти годы вырос в пять раз»
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