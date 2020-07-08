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«Чтобы каждый белорус пошёл в свой холодильник 1995 года и в сегодняшний, и увидел, что его жизненный уровень за эти годы вырос в пять раз»

08.07.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе «В обстановке мира» эксперты оценили путь, который прошла Беларусь за годы независимости, и порассуждали о том, что ждёт страну в ближайшие пять лет.   

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«Чтобы каждый белорус пошёл в свой холодильник 1995 года и в сегодняшний, и увидел, что его жизненный уровень за эти годы вырос в пять раз»

Михаил Ковалёв, профессор кафедры аналитической экономики и эконометрии БГУ, доктор физико-математических наук:   
Благосостояние каждого белоруса к 1995 году составляло 4 тысячи долларов валового внутреннего продукта по американским ценам. Это называется по паритету покупательской способности.   

В 2019 году эта цифра составила 20,5 тысяч долларов. То есть за 25 с небольшим лет рост составил более чем в 5 раз. Это значит, что, в среднем, благосостояние каждого белоруса прирастало за эти 25 лет на 7 с лишним процентов. Почти китайские темпы.   

Это несмотря на то, что, действительно, последние годы – 4 последних года у нас из-за проблем в России наблюдается стагнация, и роста нет. Но ещё раз подчеркну, чтобы каждый белорус пошёл в свой холодильник 1995 года и в сегодняшний, и увидел, что его жизненный уровень за эти годы вырос в пять раз. Я ещё раз подчеркиваю, это статистика Международного валютного фонда. И мало у каких стран, за исключением Китая, такие темпы роста наблюдались.  

Люди в материале: Михаил Ковалев, Игорь Марзалюк

 
 
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Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе «В обстановке мира» эксперты оценили путь, который прошла Беларусь за годы...
 
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