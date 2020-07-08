Провозглашение ССРБ: какое место это событие занимает в истории Беларуси?

Источник материала: ОНТ

100 лет назад, 11 июля 1920 года, Минск был освобожден от польской оккупации. Еще через три недели в столице была провозглашена Декларация о независимости Социалистической Советской Республики Белоруссии – название звучало так.

До Великой Отечественной войны дата 11 июля считалась главным праздником республики, ее отмечали торжественными шествиями, в ее честь называли улицы. Какое место она занимает в нашей истории и какое отношение имеет к современным белорусам? Об этом рассказали гости программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович, главный редактор журнала «Беларуская думка» Алесь Карлюкевич, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин и директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

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