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Провозглашение ССРБ: какое место это событие занимает в истории Беларуси?

08.07.2020 20:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Провозглашение ССРБ: какое место это событие занимает в истории Беларуси?

100 лет назад, 11 июля 1920 года, Минск был освобожден от польской оккупации. Еще через три недели в столице была провозглашена Декларация о независимости Социалистической Советской Республики Белоруссии – название звучало так. 

До Великой Отечественной войны дата 11 июля считалась главным праздником республики, ее отмечали торжественными шествиями, в ее честь называли улицы. Какое место она занимает в нашей истории и какое отношение имеет к современным белорусам? Об этом рассказали гости программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович, главный редактор журнала «Беларуская думка» Алесь Карлюкевич, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин и директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

Подробнее – в видеоинформации.


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Теги: Минск
 
 
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100 лет назад, 11 июля 1920 года, Минск был освобожден от польской оккупации. Еще через три недели в столице была провозглашена Декларация о независимости...
 
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