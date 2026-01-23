«Его Величество дедлайн»: как редактор спецпроектов «Про бизнес» выживает в цейтноте — и чем помогают современные устройства

Источник материала: ProBusiness





«Нужно было вчера» — это не просто фраза из рабочих чатов. Это режим, в котором живет большинство команд. Чтобы не превращать дедлайны в вечный пожар, мы в «Про бизнес» вырабатываем свои правила работы в условиях жестких сроков и условий. Чтобы рассказать об этом мы запускаем цикл статей «Его Величество дедлайн». В нем о том, как мы справляемся с высокой нагрузкой в условиях постоянной «гонки» и как в этом помогает новый многофункциональный планшет HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 . Первая история — нашего редактора спецпроектов Юлии Шрамковой. Обычно она работает за стационарным ПК, а на выезды может взять с собой ноутбук. Но сегодня в качестве эксперимента мы решили проверить, насколько удобно использовать современный планшет для работы.

«Я живой человек: тоже ленюсь, устаю и прокрастинирую»

— Я 12 лет работаю в журналистике, из них 7 — редактором спецпроектов. Дедлайны для меня — не редкость, а обычный рабочий фон: то нужно выпустить текст сегодня, то согласовать правки «прямо сейчас», то срочно получить комментарий, пока инфоповод «жив». В журналистике так всегда: либо сдаешь статью, либо — позиции.

Начинала я на отраслевых выставках: за 2−3 дня надо было написать десятки заметок про участников и их выступления. Тогда я носила тяжелый ноутбук, бегала в поисках розетки и иногда писала тексты, сидя на покрытии футбольного манежа.





Потом я была новостником в большом городском интернет‑журнале: скорость и точность там решают всё, особенно когда случается что‑то неожиданное и информация противоречивая. После я перешла в спецпроекты: здесь дедлайны не всегда «минутные», но ответственность выше — сорвал срок, и это бьёт по отношениям с клиентом. А значит, и по заработку медиа.

Сейчас я руковожу отделом спецпроектов «Про бизнес». Мы делаем 100+ спецпроектов в год (статьи, заметки, видео, подкасты), и я как пишущий редактор примерно 60% задач закрываю сама, параллельно координируя команду и согласования.

Моя позиция простая: успеть всё невозможно. Но всё важное — можно и нужно успевать. Потому что я не робот: иногда ленюсь, устаю и прокрастинирую. Стараюсь трезво оценивать силы и работать на результат. Можно подумать, что редактор часами сидит в офисе и работает с текстами. Но моя работа редко выглядит спокойно. Чаще так: есть час, и либо ты используешь его, либо потом пишешь ночью.





Я писала в электричке, самолете и маршрутке, чтобы потратить время на текст, а не на дорогу. Записывала интервью на пересадке при транзитном рейсе. Делала статьи с конференций прямо по ходу выступлений и публиковала с лагом до 15 минут после окончания. Брала комментарий по телефону по дороге от метро до дома. У меня даже было интервью в 4 утра со спикером из Казахстана — а к 9 текст уже должен был быть на сайте.

В такие моменты перфекционизм просто не помещается в расписание. И это не «героизм», а нормальная экономия времени: использовать любой временной промежуток, который обычно пропадает.

«Спикер опаздывает? Не злюсь, а работаю»

Сегодня я беру с собой новый планшет HUAWEI MatePad 11.5 S 2026, чтобы проверить, насколько он поможет в рабочих задачах. Получится ли ускориться с помощью гаджета?





С утра отправляюсь на интервью. Благодаря планшету, я смогу спокойно работать прямо в такси.









Одно из главных моих требований от рабочего гаджета — длительное время работы. Мне не подходит сценарий, когда я в панике ищу розетку. У HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 батарея 8800 мА·ч и быстрая зарядка 40 Вт — то есть планшет способен проработать более 10 часов, а если нужно, его можно быстро подзарядить и не выпадать из процесса.

С телефона мне писать неудобно — слишком мелко, правки вносить тяжело. Поэтому мне намного больше подходит формат планшета. У HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 большой 11,5‑дюймовый экран с разрешением 2800×1840. На нем я вижу текст нормально: абзацы, подзаголовки, смысловые блоки — и могу быстро править, не теряя нить.





Я много работаю с текстом и чатами, поэтому экран должен быть щадящим для глаз. У HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 экран PaperMatte — он матовый и антибликовый, комфортен для чтения и долгой работы.

У планшета в комплекте есть магнитная клавиатура. Это значит, что я легко могу работать с текстом в любом месте: хоть за столом, хоть в транспорте, хоть даже находу. Так планшет становится полноценной альтернативой компьютеру.





Добираюсь до места встречи со спикером. Но буквально через несколько минут получаю сообщение: собеседник опаздывает. Не расстраиваюсь сильно — успею набросать план для будущей статьи. Устраиваюсь прямо в лобби бизнес-центра — Huawei MatePad 11.5 S 2026 тонкий (6,1 мм) и легкий (около 515 г), поэтому работать с ним можно вообще где угодно.

В условиях горящего дедлайна меня очень раздражает, когда техника тормозит. Это не только замедляет, но и сбивает концентрацию. У Huawei MatePad 11.5 S 2026 частота обновления до 144 Гц — и это как раз про ощущение плавной работы: когда много скроллишь, прыгаешь между документом и чатами, возвращаешься к нужному месту, всё происходит без дерганья и зависаний. Комфортно!

Мне также важно, чтобы на устройстве был рабочий софт — документы, таблицы, презентации, почта, браузер, CRM. На HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 предустановлен пакет офисных программ WPS Office (можно работать с документами Word, Excel и PowerPoint).





Есть приложение «Блокнот» для заметок — есть возможность делать и аудиозаметки, конвертировать рукописный текст в печатный и др. Кроме того доступен фирменный магазин Huawei AppGallery, где можно найти все необходимое для повседневного использования и работы. Установить Instagram, Facebook, YouTube, Gmail и другие приложения Google помогает утилита microG (микроДжи). А приложение GBox (ДжиБокс) позволяет авторизоваться в магазине Google Play и скачивать приложения и оттуда.

Наконец собеседник на месте, приступаем к записи интервью. Однако в процессе беседы планшет тоже оказался полезен: иногда подсматриваю в список вопросов, показываю герою, где на главной странице будет размещена статья.





В такие моменты очень важно, чтобы техника выглядела презентабельно. И у Huawei MatePad 11.5 S 2026 в этом смысле все очень достойно: стильный дизайн, актуальный пастельный оттенок, матовый экран, на котором не заметны отпечатки пальцев. Его приятно держать в руках и демонстрировать в работе.





После интервью обычно начинается самое «веселое»: пока впечатления свежие, нужно быстро разобрать, что пойдет в лид, какие цитаты точно оставляем. Я открываю черновик и сразу же набрасываю структуру, подзаголовки, тезисы. Здесь планшет реально выручает — удобно держать перед глазами весь текст. Параллельно в «Блокноте» стилусом HUAWEI M‑Pencil Pro отмечаю: что нужно уточнить у героя, какие фото запросить.





Дальше — короткий созвон с командой: кому какие задачи нужно успеть, где есть проблемные вопросы. Возможности камеры HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 позволяют комфортно общаться онлайн.





И вдруг приходит классическое сообщение: «Юля, нам бы получить текст до конца рабочего дня, чтобы успеть согласовать». Отлично, значит, включаю турбо-режим. Снова сажусь в такси, подключаю клавиатуру и начинаю готовить статью в дороге. Через несколько правок и финальную вычитку текст уходит в верстку — а я ставлю себе галочку: еще один день, когда время спас не героизм, а нормальный инструмент и привычка делать важное сразу.