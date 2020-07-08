Прогноз погоды на 9 июля: прохладно, дожди и грозы

Источник материала: ОНТ

Холодный атмосферный фронт принес более прохладную погоду. Температура воздуха приблизилась к своей климатической норме. В ближайшие дни сохранится неустойчивая, влажная и контрастная погода. Не забываем зонт.

9 июля атмосферными процессами будет управлять малоактивный атмосферный фронт от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Надвигаясь с запада, он продолжит нести в нашу страну прохладный, влажный воздух с Балтийского моря и станет причиной дождей с грозами. Показания термометров – чуть ниже нормы.

В четверг – переменная облачность. Местами – кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром – слабый туман. Видимость – до километра. Влажность от 40% по западу, до 70% – по востоку. Ветер западный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный, местами порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

В 8:00 температура – до +14°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров достигнут +20°C.

К вечеру температура воздуха будет находиться в пределах от +16°C по северо-востоку до +20°C в юго-западных районах.

В пятницу на территорию страны переместится очередной атмосферный фронт из Польши. Облачность усилится. Ночью по западу, утром и днем почти повсеместно – кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7°C…+12°C, по юго-западу до +15°C, днем +17°C…+23°C, по югу – до +27°C. По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные будет преобладать неустойчивая и контрастная погода, которую принесет циклон с центром над Балтийским морем. На большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +12°C…+19°C, днем от +20°C по северо-западу до +32°C по юго-востоку.

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